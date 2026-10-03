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Що потрібно зробити, щоб вистояти? Репер-військовий Ярмак дав пораду українцям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Що потрібно зробити, щоб вистояти? Репер-військовий Ярмак дав пораду українцям
Українцям варто завчасно облаштовувати безпечні місця в укриттях
фото з відкритих джерел

Ярмак: «Я всім раджу керуватися своїм страхом, це абсолютно нормально»

Українцям варто готуватися до важкого осінньо-зимового періоду та завчасно облаштовувати безпечні місця в укриттях. Як інформує «Главком», таку думку висловив командир батальйону Darknode бригади безпілотних систем Nemesis та реп-виконавець Олександр Ярмак в інтерв’ю «Радіо «Свобода».

Військовий закликав громадян не сподіватися на випадок, а брати відповідальність за власне життя та життя своїх близьких.

«У мене тисяча претензій до місцевої влади, до нашої загалом влади стосовно побудови інфраструктури, підземної інфраструктури, укриттів для населення. Але я ще й дивуюся, коли люди самі просто не хочуть вижити і у своєму підвалі, у своєму будинку не організувати собі комфортне місце, щоб було куди спуститися. І всі якось, я дивлюся, прийняли оцю лотерею удачі, яка вартує твого життя. І не тільки твого життя, іноді життя твоїх найближчих, дітей. І це теж відповідальність. Та сьогодні не прилетить. Але дуже багато людей загинуло, які саме так думали», – сказав комбат.

За словами Ярмака, війна заходить у свою найкривавішу та найжорстокішу фазу, коли обоє протиборчих сторін вийшли на стратегічний рівень і задіюють усі наявні ресурси. У таких умовах розраховувати лише на везіння стає небезпечною помилкою.

«Тому я всім раджу керуватися своїм страхом, це абсолютно нормально, і облаштовувати собі підземне місце на цей осінньо-зимовий період. Бо така об’єктивна реальність нас чекає», – зауважив він.

Попри всі складнощі та очікувані випробування, командир підрозділу наголосив, що боротьба з російською імперією є історичною долею України, і головне завдання суспільства зараз – вистояти та знайти дієву формулу перемоги.

Раніше повідомлялося, що МОН рекомендує закладам  освіти заздалегідь визначити порядок роботи у разі тривалих відключень електроенергії, перебоїв із водо- та теплопостачанням. Для шкіл передбачено п’ять рівнів реагування, а для дитсадків – шість можливих режимів роботи. 

Нагадаємо, у польському Любліні відновили укриття, облаштоване ще в середині 1980-х років. Об'єкт модернізували з урахуванням сучасних вимог цивільної оборони на тлі посилення російських атак по Україні.

 

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Теги: війна укриття населення

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