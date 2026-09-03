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Повітряна тривога у столиці тривала 42 хвилини

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Повітряна тривога у столиці тривала 42 хвилини
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть залишати укриття

Станом на 00:46 в Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих безпілотників.
Це перша тривога нової доби. 

Тривоги у Києві
3 вересня 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 00:04 00:46 42 хв.

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1653-й день повномасштабної війни Росії проти України.

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Теги: місцева влада укриття влада населення

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