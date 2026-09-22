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Рубіо заявив про удари України по нафтових поставках США

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Рубіо заявив про удари України по нафтових поставках США
Під удари потрапляли об’єкти в районі Новоросійська, де могли знаходитися пов'язані з США танкери
фото: соцмережі

Держсекретар США заявив, що Вашингтон стурбований атаками на пов’язані з Америкою судна та нафтові поставки

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що протягом останніх місяців судна та нафтові поставки, пов’язані зі Сполученими Штатами, неодноразово ставали об’єктами українських атак. Про це Рубіо сказав в ефірі Fox News, коментуючи майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, пише «Главком».

За словами держсекретаря, йдеться про випадки, коли українські удари зачіпали судна або нафтові поставки, пов’язані зі США. Водночас Рубіо зазначив, що, за його оцінкою, ці атаки не були навмисними. «Це питання потребує вирішення. Ми не можемо допустити, щоб таке траплялося», – сказав Рубіо.

Він не уточнив, про які саме інциденти йдеться, та не навів деталей щодо суден або нафтових вантажів.

Раніше Україна неодноразово завдавала ударів по російській військовій, паливній та енергетичній інфраструктурі. Зокрема, під удари потрапляли об’єкти в районі Новоросійська – одного з ключових російських портів на Чорному морі.

Через Новоросійськ проходить значна частина нафтового експорту, зокрема поставки казахстанської нафти. У цьому секторі працюють і американські енергетичні компанії, серед яких Chevron та ExxonMobil.

Заява Рубіо прозвучала на тлі обговорення між Вашингтоном, Києвом і Москвою можливого енергетичного перемир’я. Раніше держсекретар США заявив, що Вашингтон пропонуватиме припинити удари по енергетичній інфраструктурі України та Росії. За його словами, США вже обговорювали цю ідею з низкою країн. Водночас Рубіо наголосив, що для реалізації такого перемир’я необхідна згода обох сторін.

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Теги: Марко Рубіо США Україна війна росія нафта

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