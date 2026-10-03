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Поліг у бою поблизу Бахмута. Згадаймо Максима Данилюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг у бою поблизу Бахмута. Згадаймо Максима Данилюка
Максиму Данилюку назавжди 26 років
колаж: glavcom.ua

Старший солдат Максим Данилюк 24 лютого 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Данилюка.

Старший солдат Максим Данилюк загинув 2 жовтня 2022 року в районі села Миколаївка Друга неподалік від Бахмута на Донеччині. Захиснику було 26 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал». 

Максим народився у місті Фастів Київської області. Після школи закінчив Фастівський центр професійно-технічної освіти та здобув фах електрогазозварника. У 2016-2017 роках пройшов строкову службу в прикордонних військах. Потім переїхав до Одеси. Там здобув нові знання та змінив ще кілька спеціальностей. Через два роки повернувся до рідного Фастова. Пізніше працював бригадиром цеху в торговельному центрі «Епіцентр».

24 лютого 2022 року Максим добровільно вступив до лав Збройних сил України. Став бійцем 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Був старшим майстром ремонтної майстерні ремонтного взводу артилерійського озброєння. Разом із побратимами боронив Київщину, Харківщину, Луганщину та Донеччину.

Старший солдат Максим Данилюк 24 лютого 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ
Старший солдат Максим Данилюк 24 лютого 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Він був зразком незламності та міцності духу, людиною слова та мужності, був справжнім воїном! Війна забрала найдорожче у нашому житті з донечкою… Тебе, наш Сімик», – написала дружина полеглого бійця Анастасія.

Поховали воїна на Алеї Слави Інтернаціонального кладовища у рідному Фастові.

У Максима залишилися дружина, донька, батьки, брати, сестри.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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