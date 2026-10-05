Що працівники ТЦК можуть робити під час мобілізації, а що – ні: пояснення Лубінця

Омбудсмен пояснив, чи можуть працівники ТЦК забирати телефон, документи та застосовувати силу

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що дозволено та заборонено працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис омбудсмана.

За словами Лубінця, працівники ТЦК та СП мають право:

перевіряти військово-облікові документи

вручати повістки та інші документи у передбаченому законом порядку

направляти на військово-лікарську комісію

вести військовий облік.

Водночас омбудсмен наголосив, що працівникам ТЦК заборонено:

застосовувати фізичну силу та погрози;

забирати телефон, документи чи інші особисті речі;

ігнорувати наявність відстрочки або стан здоров'я людини;

утримувати громадян у приміщенні ТЦК без законних підстав.

«Я вже неодноразово наголошував: спадок попереднього керівництва МОУ не має повторюватися. Порушення прав під час мобілізації – також відповідальність нового Головнокомандувача», – заявив Лубінець.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Євгеній Хмара заявив про необхідність змінити підхід до мобілізації. За його словами, Україна має робити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективному використанні людського ресурсу. Міністр також наголосив, що командири мають відповідати за весь шлях військовослужбовця – від рекрутингу та підготовки до його застосування на полі бою.