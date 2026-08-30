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Нова модель мобілізації. Міністр оборони Хмара оприлюднив своє бачення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нова модель мобілізації. Міністр оборони Хмара оприлюднив своє бачення
Воєнний стан в Україні продовжено до 31 жовтня 2026 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністр: «Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу»

Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Командири, які залучають військових до своїх підрозділів, повинні відповідати за весь шлях військовослужбовця – від рекрутингу та підготовки до застосування на полі бою. Про це міністр оборони Євгеній Хмара повідомив на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами Хмари, одним із ключових напрямів роботи Міноборони є людський капітал – залучення, розвиток та утримання людей у Силах оборони. Хмара наголосив, що основою Сил оборони є люди, а одним із головних завдань командування має бути збереження життя військовослужбовців.

«Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу. Він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпірування, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою», – зазначив міністр.

За його словами, така модель має підвищити відповідальність командирів усіх рівнів за людей, яких вони залучають до своїх підрозділів.

Окремо міністр назвав пріоритетом правильний баланс між силами і засобами на полі бою. Сили – це особовий склад, а засоби – озброєння та техніка, якими він оснащений. За словами Хмари, якщо військовослужбовців більше, ніж доступних засобів для ефективного виконання завдань, це призводить до неефективного використання людей і збільшення втрат.

«Відповідь на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську. Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання. На полі бою ми маємо робити все, щоб наявний людський капітал виконував завдання ефективніше, якісніше і з меншими втратами», – наголосив Хмара.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив новому міністру оборони Євгенію Хмарі напрацювати конкретні рішення щодо мобілізації, контрактів та ротацій військовослужбовців. Глава держави заявив, що очікує від Міноборони та Збройних сил «реальних рішень і реальних пропозицій», а також більш людяного та системного підходу до організаційних питань у військах. 

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Теги: ЗСУ Міноборони мобілізація Євген Хмара Міноборони

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