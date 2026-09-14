Працевлаштування Федорова у фонді буде перевірено на конфлікт інтересів

Президент «Фонду Східна Європа» заявив, що організація не отримувала фінансування від міністерств, які очолював Федоров

Парламентська тимчасова слідча комісія готує звернення до антикорупційниого відомства через роботу ексміністра після відставки

Працевлаштування колишнього міністра оборони Михайла Федорова у «Фонді Східна Європа» планують перевірити на можливий конфлікт інтересів. Відповідне звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) готує тимчасова слідча комісія Верховної Ради, пише «Главком».

Під час засідання ТСК депутатка Кіра Рудик порушила питання щодо дотримання антикорупційних обмежень після працевлаштування Федорова. Йдеться, зокрема, про його попередню співпрацю з фондом у період роботи на державних посадах.

Президент «Фонду Східна Європа» Віктор Лях заявив, що організація не отримувала фінансування від Міністерства цифрової трансформації чи Міністерства оборони, які раніше очолював Федоров.

За його словами, трудовий договір із Федоровим також містить обмеження. Ексміністр не може представляти фонд у взаємодії з державними органами, у яких він працював або діяльність яких контролював.

Федоров почав працювати у фонді після відставки уряду. Він обійняв штатну посаду радника президента організації зі стратегічних питань. За словами Ляха, саме він особисто запропонував ексміністру цю роботу, а конкурс на посаду не проводили.

Трудовий договір із Федоровим підписали 17 липня, а до виконання обов'язків він приступив 18 липня. За словами президента фонду, заявку на його бронювання від мобілізації, ймовірно, подали в день підписання договору.

Під час засідання ТСК також порушили питання про розмір заробітної плати Федорова. Лях не назвав суму та пообіцяв надати відповідну інформацію комісії письмово.

Наразі йдеться саме про намір ТСК звернутися до НАЗК. Факт конфлікту інтересів щодо Федорова не встановлений, а остаточні висновки мають зробити компетентні органи після перевірки.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Михайло Федоров має чинне бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію «Фонд Східна Європа». Київський міський ТЦК та СП підтвердив, що бронювання почало діяти 18 липня 2026 року та діятиме до 29 січня 2027 року.

Після звільнення з посади міністра оборони Федоров також розпочав роботу над власною defense tech-компанією. 1 вересня ексміністр повідомив, що першим ключовим інвестором нового проєкту має стати генеральний директор Palantir Алекс Карп. Компанія має працювати над проєктами, покликаними посилити Україну, однак подробиць щодо її структури та майбутніх розробок Федоров поки не розкривав.

Крім того, раніше Федоров погодився стати радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних інновацій. При цьому ексміністр наголосив, що продовжить жити та працювати в Україні.