Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Лубінець повідомив, скільки зафіксовано звернень про домашнє насильство за пів року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Лубінець повідомив, скільки зафіксовано звернень про домашнє насильство за пів року
За перше півріччя зафіксовано 35 821 звернення щодо домашнього насильства
фото: pexels.com

Більшість звернень є від жінок

В Україні протягом першого півріччя 2026 року зафіксовано 35 821 звернення щодо домашнього насильства. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком».

«Лише протягом I півріччя 2026 року, за інформацією Національної соціальної сервісної служби України, зафіксовано 35 821 звернення щодо домашнього насильства. Серед них: 27 027 – від жінок; 6 957 – від чоловіків; 2 608 – від дітей; 198 – від осіб з інвалідністю», – йдеться у повідомленні.

Омбудсмен підкреслив, що це лише офіційна статистика.

Також уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України протягом I півріччя 2026 року винесено 23 096 термінових заборонних приписів стосовно кривдників.

«Якщо Ви зіштовхнулися з неналежною допомогою або відсутністю захисту у випадках домашнього насильства – звертайтеся до Офісу омбудсмана:

  • вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
  • електронною поштою: [email protected];
  • на гарячу лінію за номером: 1678», – наголосив Лубінець.

До слова, 7 вересня у Києві під час виклику про сімейне насильство поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього нападник помер.

Читайте також:

Теги: домашнє насильство Дмитро Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За послугу військовозобов'язаний нібито має заплатити від $50 тис. до $70 тис.
Лубінець розповів про нову «послугу» ТЦК за $50 тис.
1 вересня, 15:06
Родини нерідко місяцями чи навіть роками не мають жодної офіційної інформації про долю рідних
Омбудсмен назвав цифри зниклих безвісти цивільних в Україні
2 вересня, 23:59
Представники ТЦК нібито ставили студентів перед вибором: заплатити гроші або втратити відстрочку
Лубінець заявив про випадки вимагання $15 тис. у студентів за відстрочку
3 вересня, 09:55
На місці події працюють слідчо-оперативна група, представники внутрішньої безпеки та ДБР
У столиці поліцейський застрелив чоловіка під час виклику про домашнє насильство
7 вересня, 20:15
Укриття в одній зі шкіл Житомира
Тривоги зривають уроки. Омбудсмен запропонував новий формат навчання у школах
10 вересня, 13:14
Безпека працівників під час повітряної тривоги має бути пріоритетом
Робота під час повітряної тривоги. Освітній омбудсмен роз'яснила права та обов'язки вчителів
10 вересня, 18:22
У місті та районі навколо можуть залишатися понад 6 тис. людей, серед них близько 200 дітей
Окупація Олешок: Рада церков закликала врятувати людей від голоду
21 вересня, 03:57
Росія підготувала «вибори» до Держдуми на окупованих територіях України
Лубінець розповів, як Росія підготувала «вибори» на окупованих територіях
17 вересня, 18:44
Більшість із тих, кого вдалося повернути, мають проблеми зі здоров'ям
Україна повернула з окупації ще 15 громадян, найстаршій жінці 96 років
19 вересня, 18:19

Суспільство

Лубінець повідомив, скільки зафіксовано звернень про домашнє насильство за пів року
Лубінець повідомив, скільки зафіксовано звернень про домашнє насильство за пів року
Допомога від Німеччини: хто має право на виплату 12 300 грн та як зареєструватися
Допомога від Німеччини: хто має право на виплату 12 300 грн та як зареєструватися
Стало відомо, які податки ФОП мають сплатити у жовтні
Стало відомо, які податки ФОП мають сплатити у жовтні
Як повернути кошти за комуналку: пояснення Держпродспоживслужби
Як повернути кошти за комуналку: пояснення Держпродспоживслужби
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Усі «ждуни» вже втекли». Голова Олешків закликала не звинувачувати тих, хто лишився в окупації
«Усі «ждуни» вже втекли». Голова Олешків закликала не звинувачувати тих, хто лишився в окупації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
79K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua