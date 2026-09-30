Лубінець повідомив, скільки зафіксовано звернень про домашнє насильство за пів року
Більшість звернень є від жінок
В Україні протягом першого півріччя 2026 року зафіксовано 35 821 звернення щодо домашнього насильства. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком».
«Лише протягом I півріччя 2026 року, за інформацією Національної соціальної сервісної служби України, зафіксовано 35 821 звернення щодо домашнього насильства. Серед них: 27 027 – від жінок; 6 957 – від чоловіків; 2 608 – від дітей; 198 – від осіб з інвалідністю», – йдеться у повідомленні.
Омбудсмен підкреслив, що це лише офіційна статистика.
Також уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України протягом I півріччя 2026 року винесено 23 096 термінових заборонних приписів стосовно кривдників.
«Якщо Ви зіштовхнулися з неналежною допомогою або відсутністю захисту у випадках домашнього насильства – звертайтеся до Офісу омбудсмана:
- вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
- електронною поштою: [email protected];
- на гарячу лінію за номером: 1678», – наголосив Лубінець.
До слова, 7 вересня у Києві під час виклику про сімейне насильство поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього нападник помер.
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