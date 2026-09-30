Лубінець повідомив, скільки зафіксовано звернень про домашнє насильство за пів року

Більшість звернень є від жінок

В Україні протягом першого півріччя 2026 року зафіксовано 35 821 звернення щодо домашнього насильства. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Главком».

«Лише протягом I півріччя 2026 року, за інформацією Національної соціальної сервісної служби України, зафіксовано 35 821 звернення щодо домашнього насильства. Серед них: 27 027 – від жінок; 6 957 – від чоловіків; 2 608 – від дітей; 198 – від осіб з інвалідністю», – йдеться у повідомленні.

Омбудсмен підкреслив, що це лише офіційна статистика.

Також уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України протягом I півріччя 2026 року винесено 23 096 термінових заборонних приписів стосовно кривдників.

«Якщо Ви зіштовхнулися з неналежною допомогою або відсутністю захисту у випадках домашнього насильства – звертайтеся до Офісу омбудсмана:

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

електронною поштою: [email protected] ;

; на гарячу лінію за номером: 1678», – наголосив Лубінець.

До слова, 7 вересня у Києві під час виклику про сімейне насильство поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок цього нападник помер.