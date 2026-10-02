Виїзд за кордон за $8500: в Одесі викрито схему з інвалідністю

34-річна жінка, за даними слідства, координувала оформлення фіктивних медичних документів для військовозобов’язаних

В Одесі правоохоронці викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через оформлення фіктивної інвалідності. Організаторкою оборудки слідство вважає 34-річну місцеву жительку, яка, за даними правоохоронців, діяла у змові з медичними працівниками. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, пише «Главком» .

За даними слідства, жінка підшукувала чоловіків, які хотіли виїхати з України, домовлялася з ними про вартість послуги та координувала інших учасників схеми. За оформлення фіктивної інвалідності та необхідних документів брали $8500 з людини.

Для «клієнтів» виготовляли медичні документи з неправдивими відомостями про діагнози та стан здоров’я. Правоохоронці також встановили факти оформлення чоловікам II та III груп інвалідності.

Кадри спецоперації фото: Одеська обласна прокуратура

Один із задокументованих епізодів стосується 28-річного чоловіка. За даними слідства, йому організували оформлення III групи інвалідності, після чого він планував виїхати за кордон.

Для цього, як стверджують правоохоронці, виготовили документи про нібито перебування чоловіка на стаціонарному лікуванні у 2021, 2024, 2025 та 2026 роках у різних медичних закладах Одеси. Насправді, за даними слідства, чоловік там не лікувався. У медичних документах йому нібито вказували тяжкі захворювання, зокрема перенесений менінгіт.

Кадри спецоперації фото: Одеська обласна прокуратура

Першу частину грошей учасники схеми отримали у червні 2026 року. У серпні чоловік передав ще $4500. Після цього експертна команда встановила йому III групу інвалідності.

Кадри спецоперації фото: Одеська обласна прокуратура

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваної автомобіль, мобільний телефон та гроші, походження яких встановлюється. Також слідчі провели обшук у медичному закладі в Одесі та вилучили документи, печатки й штампи, які могли використовуватися у схемі.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрювану взяли під варту з альтернативою застави. За даними правоохоронців, її розмір перевищує 6 млн грн. Наразі також встановлюється можлива причетність до схеми інших медичних працівників.

Варто нагадати, що в Одесі правоохоронці затримали пенсіонера, якого підозрюють у вбивстві 50-річного військовослужбовця.