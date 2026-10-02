Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Виїзд за кордон за $8500: в Одесі викрито схему з інвалідністю

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Виїзд за кордон за $8500: в Одесі викрито схему з інвалідністю
Організаторкою оборудки слідство вважає 34-річну місцеву жительку
фото: Одеська обласна прокуратура

34-річна жінка, за даними слідства, координувала оформлення фіктивних медичних документів для військовозобов’язаних

В Одесі правоохоронці викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через оформлення фіктивної інвалідності. Організаторкою оборудки слідство вважає 34-річну місцеву жительку, яка, за даними правоохоронців, діяла у змові з медичними працівниками. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, пише «Главком» .

За даними слідства, жінка підшукувала чоловіків, які хотіли виїхати з України, домовлялася з ними про вартість послуги та координувала інших учасників схеми. За оформлення фіктивної інвалідності та необхідних документів брали $8500 з людини.

Для «клієнтів» виготовляли медичні документи з неправдивими відомостями про діагнози та стан здоров’я. Правоохоронці також встановили факти оформлення чоловікам II та III груп інвалідності.

Кадри спецоперації
Кадри спецоперації
фото: Одеська обласна прокуратура

Один із задокументованих епізодів стосується 28-річного чоловіка. За даними слідства, йому організували оформлення III групи інвалідності, після чого він планував виїхати за кордон.

Для цього, як стверджують правоохоронці, виготовили документи про нібито перебування чоловіка на стаціонарному лікуванні у 2021, 2024, 2025 та 2026 роках у різних медичних закладах Одеси. Насправді, за даними слідства, чоловік там не лікувався. У медичних документах йому нібито вказували тяжкі захворювання, зокрема перенесений менінгіт.

Кадри спецоперації
Кадри спецоперації
фото: Одеська обласна прокуратура

Першу частину грошей учасники схеми отримали у червні 2026 року. У серпні чоловік передав ще $4500. Після цього експертна команда встановила йому III групу інвалідності.

Кадри спецоперації
Кадри спецоперації
фото: Одеська обласна прокуратура

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваної автомобіль, мобільний телефон та гроші, походження яких встановлюється. Також слідчі провели обшук у медичному закладі в Одесі та вилучили документи, печатки й штампи, які могли використовуватися у схемі.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрювану взяли під варту з альтернативою застави. За даними правоохоронців, її розмір перевищує 6 млн грн. Наразі також встановлюється можлива причетність до схеми інших медичних працівників.

Варто нагадати, що в Одесі правоохоронці затримали пенсіонера, якого підозрюють у вбивстві 50-річного військовослужбовця.

Читайте також:

Теги: кримінал Одеса мобілізація поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Система карток дозволяє заздалегідь визначити завдання та місце служби людей, щоб у разі виникнення кризової ситуації
Польські військові центри почали розсилати громадянам мобілізаційні картки
4 вересня, 12:11
Ліцей постраждав від російського обстрілу 2 вересня
Вчителька проводила онлайн-урок у пошкодженому після обстрілу ліцеї Одеси
4 вересня, 19:29
Усього на екрани вийде шість епізодів серіалу «Зникла»
Головний трилер осені «Зникла» вийшов на екрани: деталі сюжету
9 вересня, 12:42
Правоохоронці затримали двох працівників ТЦК під час отримання грошей
Військові ТЦК на Одещині вимагали тисячі доларів за зняття з розшуку
10 вересня, 15:16
Поліція розширить географію роботи «Фантомів»
Поліція планує запустити «фантоми» ще у двох областях України
15 вересня, 17:37
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки
Росія атакувала Одесу: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі (оновлено)
17 вересня, 02:49
Михайло Поплавський разом з двома ймовірно студентками рекламує ресторан «Пан Чебурек»
Робота в ресторанах і закриті вечірки: що розслідує поліція в університетах Поплавського
17 вересня, 13:13
На місці працюють співробітники Національної поліції України
Люди з автоматами перекрили вхід до університету на Львівщині: з’явилося пояснення
29 вересня, 11:24
Путін може відкладати нову масштабну мобілізацію через ставку на удари
Аналітики ISW назвали умову для нової масштабної мобілізації в Росії
28 вересня, 18:46

Кримінал

Виїзд за кордон за $8500: в Одесі викрито схему з інвалідністю
Виїзд за кордон за $8500: в Одесі викрито схему з інвалідністю
Вбивство Фаріон. Нацполіція назвала ключові докази у справі після вироку
Вбивство Фаріон. Нацполіція назвала ключові докази у справі після вироку
Глава Fire Point Штілерман прокоментував повідомлення про замах на нього
Глава Fire Point Штілерман прокоментував повідомлення про замах на нього
У Запоріжжі затримано кілерів ФСБ, які готували вбивства військових
У Запоріжжі затримано кілерів ФСБ, які готували вбивства військових
Незаконне збагачення. Нардеп Качний покаявся, але антикорупційний суд виніс жорстке рішення
Незаконне збагачення. Нардеп Качний покаявся, але антикорупційний суд виніс жорстке рішення
Пара закоханих, яка зливала РФ дані для масованих атак, отримала найсуворіший вирок
Пара закоханих, яка зливала РФ дані для масованих атак, отримала найсуворіший вирок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua