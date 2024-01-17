Що зараз становить найбільшу загрозу для України: відповідь демографа

В Україні і до війни була трудова міграція, але згодом додому поверталися все менше людей

Олександр Гладун не виключає, що після війни бігато чоловіків можуть виїхати за кордон до своїх сімей

Найбільшу загрозу для України зараз становить масштабна зовнішня міграція. Таку заяву в інтерв’ю «ТСН» зробив Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи.

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«Вона пов’язана в основному з війною, хоча і до війни у нас була активна трудова міграція. Це так звана «маятникова», коли люди їздили на заробітки за кордон, але через певний період часу поверталися додому. Але згодом маятникова, перетворилася на постійну міграцію, тобто люди залишалися за кордоном на постійне проживання», – розповів він.

Гладун додав, що зараз очікується одна небезпечна проблема, яка пов’язана з міграцією. Зокрема, після закінчення війни частина жінок із дітьми можуть повернутися з-за кордону до України, а до частини українських сімей можуть виїхати чоловіки для постійного проживання.

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«Це одна із реальних загроз. Ми поки не можемо сказати реалізується вона чи ні, але така небезпека є», – підкреслив експерт.

Демограф зазначив, що прогнозується збільшення внутрішньо переміщених осіб. Він зауважив, що є проблеми з їх інтеграцією на новому місці проживання, отриманням допомоги. За словами Гладуна, осіб із статусом ВПО потрібно працевлаштовувати, допомагати з адаптацією на нових місцях, а для цього необхідно створювати нові робочі місця.

Нагадаємо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова називала чотири причини, через які в нашій країні відбувається скорочення чисельності населення. Вона висловлювала переконання, що демографічні прогнози для України невтішні.