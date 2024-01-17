Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Що зараз становить найбільшу загрозу для України: відповідь демографа

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що зараз становить найбільшу загрозу для України: відповідь демографа
В Україні і до війни була трудова міграція, але згодом додому поверталися все менше людей
фото з відкритих джерел

Олександр Гладун не виключає, що після війни бігато чоловіків можуть виїхати за кордон до своїх сімей

Найбільшу загрозу для України зараз становить масштабна зовнішня міграція. Таку заяву в інтерв’ю «ТСН» зробив Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи.

«Вона пов’язана в основному з війною, хоча і до війни у нас була активна трудова міграція. Це так звана «маятникова», коли люди їздили на заробітки за кордон, але через певний період часу поверталися додому. Але згодом маятникова, перетворилася на постійну міграцію, тобто люди залишалися за кордоном на постійне проживання», – розповів він.

Гладун додав, що зараз очікується одна небезпечна проблема, яка пов’язана з міграцією. Зокрема, після закінчення війни частина жінок із дітьми можуть повернутися з-за кордону до України, а до частини українських сімей можуть виїхати чоловіки для постійного проживання.

«Це одна із реальних загроз. Ми поки не можемо сказати реалізується вона чи ні, але така небезпека є», – підкреслив експерт.

Демограф зазначив, що прогнозується збільшення внутрішньо переміщених осіб. Він зауважив, що є проблеми з їх інтеграцією на новому місці проживання, отриманням допомоги. За словами Гладуна, осіб із статусом ВПО потрібно працевлаштовувати, допомагати з адаптацією на нових місцях, а для цього необхідно створювати нові робочі місця.

Нагадаємо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова називала чотири причини, через які в нашій країні відбувається скорочення чисельності населення. Вона висловлювала переконання, що демографічні прогнози для України невтішні.

Читайте також: Демографічна катастрофа: як змінилась народжуваність в Україні від початку війни
Теги: Олександр Гладун демографічна криза українці населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для того, щоб зібрати дрон, треба розбиратися у великій кількості компонентів та вміти зібрати їх докупи
Чи можливо зібрати дрон на кухні? Військовий оцінив ідею Мінцифри
Вчора, 10:32
Людям, які погодяться долучитися до будівництва фортифікаційних споруд, платитимуть 20 тис. грн
Івано-Франківська ОВА запропонувала ухилянтам відстрочку від мобілізації
12 сiчня, 15:27
Українці продовжують їхати до Болгарії
Підтримка біженців у Болгарії: на що розраховувати українцям у 2024 році
10 сiчня, 16:28
Зеленський у зверненні подякував рятувальникам та поліцейським
Зеленський провів тривалу нараду щодо відносин із ЄС та НАТО
7 сiчня, 19:16
«Наступний не буде легшим». Військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)
«Наступний не буде легшим». Військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)
31 грудня, 2023, 19:48
Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Ворог збільшив кількість артобстрілів на лінії фронту – Генштаб
24 грудня, 2023, 18:59
«Не успішні» люди є обов'язковою умовою багатства «успішних»
Звідки береться багатство. Простий закон економіки
23 грудня, 2023, 21:11
Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу росіян
ЗСУ відбили 20 атак ворога на Авдіївському напрямку
21 грудня, 2023, 20:20
У 2024 році надання можливості працювати віддалено стане одним з інструментів для подолання дефіциту кадрів
Який чинник найбільше впливає на українців при виборі роботи: результати опитування
21 грудня, 2023, 17:08

Суспільство

Що зараз становить найбільшу загрозу для України: відповідь демографа
Що зараз становить найбільшу загрозу для України: відповідь демографа
Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі
Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі
Мав бронь від мобілізації, але пішов на фронт. Згадаймо депутата й освітянина Любомира Бордуна
Мав бронь від мобілізації, але пішов на фронт. Згадаймо депутата й освітянина Любомира Бордуна
Найдорожча нагорода держави. Названо відзнаку, що коштує найбільше
Найдорожча нагорода держави. Названо відзнаку, що коштує найбільше
Скандал з «російським» Кримом: телеканал відреагував
Скандал з «російським» Кримом: телеканал відреагував
Вдова Гонгадзе обурена планами мільярдера Пінчука
Вдова Гонгадзе обурена планами мільярдера Пінчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Мін'юст повідомив, який сигнал країни БРІКС дали Росії на зустрічі у Давосі
25K
Фактор, який може коштувати нам Перемоги
17K
Путін вперше визнав справжню причину нападу на Україну (відео)
16K
США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів
13K
Путін заявив, що росіяни повертаються додому з Європи через туалети
13K
Професор Гарварду Сергій Плохій: Результати переговорів на 90% будуть визначатися на полі бою

Новини

Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Сьогодні, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua