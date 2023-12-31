«Наступний не буде легшим». Військові привітали українців із прийдешнім Новим роком (відео)

Залужний: «2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується»

Напередодні прийдешнього Нового року військові та силові структури виступили з привітаннями, в яких звернулися до українців.

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Зокрема привітав головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний та опублікував відео з українськими воїнами, командувач Операції об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Привітання Залужного

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Дорогі бойові побратими і посестри!

Минає 2023 рік.

Ще один надскладний рік нашої боротьби за свою землю та свободу. Це був рік, коли Україна вистояла. Вистояла завдяки вам - українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам. Завдяки кожному з вас!

Я дякую нашим військовим за стійкість і самовідданість величній справі – захищати Україну. Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину. Вони назавжди у наших серцях.

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2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!

Всіх, хто зараз у бою, на спостережному пункті, веде розвідку чи нищить ворога дроном. Хто тримає удар та завдає його у відповідь. Рідних і близьких наших воїнів. Всіх, хто вірить і допомагає Збройним Силам України – з Новим Роком!

Разом ми переможемо! Слава українським захисникам і захисницям!

Привітання Наєва

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Командувач наголосив, що пік, що минає, був непростим. Але українці вистояли і продовжують рухатися вперед.

За його словами, за цей рік українці зробили досить багато.

«Мобільні вогневі групи, створені в стислі терміни, оснащені озброєнням і навчені уражати повітряні цілі. На небезпечних напрямках кордону створено фортифікаційні споруди тривалого використання. Встановлено десятки кілометрів мінних полів і мінованих завалів, вирито сотні тисяч метрів траншей і протитанкових ровів. Проведено низку навчань бійців Сил територіальної оборони, Національної гвардії України та Військово-морських сил», – додав він.

Привітання Тарнавського

Шановні побратими та посестри!

Цього року ми пройшли через багато випробувань. Ми билися за нашу країну, за наші сім’ї та за їхню свободу.

Наступний рік не буде легшим. Він принече нам нові виклики, нові битви. Тому, що не існує іншого шляху до перемоги. Але об’єднаними зусиллями українського народу та його війська ми здолаємо все.

Разом переможемо!

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Раніше із прийдешнім Новим роком українців привітав президент України Володимир Зеленський.