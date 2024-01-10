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Підтримка біженців у Болгарії: на що розраховувати українцям у 2024 році

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Підтримка біженців у Болгарії: на що розраховувати українцям у 2024 році
Українці продовжують їхати до Болгарії
фото: bnr

Болгарія продовжує програму підтримки українських біженців 

Уряд Болгарії продовжив підтримувати українців, які отримали тимчасовий захист, до кінця квітня 2024 року. Йдеться про програму розміщення українців. Про це пише The Sofia Globe.

Зазначається, що приймаючі особи, в яких мешкають українські біженці, продовжуватимуть отримувати 15 левів на людину на день (319 грн). Крім цього, болгарський уряд доручив міністрам праці та соціальної політики та освіти протягом наступних двох місяців розробити пропозиції щодо заходів інтеграції українців до суспільства країни.

Запроваджена 2022 року схема державної підтримки біженцям з України включала надання фінансової підтримки для місць перебування біженців. Незважаючи на скорочення масштабу підтримки, її неодноразово продовжували.

За даними уряду країни, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Болгарію в'їхали 1,4 млн українців. Залишаються в країні 82,4 тис українців, 16, 8 тис. з яких розміщені за програмою гуманітарного розміщення.

Нагадаємо, Уряд Болгарії 28 грудня продовжив термін дії програми гуманітарної допомоги українським біженцям. Українці зможуть користуватися державною підтримкою на чинних умовах до 30 квітня 2024 року.  Схема гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення біженців з України. Це означає, що українці й надалі зможуть отримати безкоштовне житло.

Програму допомоги кілька разів змінювали та розширювали, і згідно з останнім рішенням уряду, вона мала закінчитися 31 грудня 2023 року.

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Теги: біженці житло Болгарія українці

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