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ЗСУ відбили 20 атак ворога на Авдіївському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ відбили 20 атак ворога на Авдіївському напрямку
Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу росіян
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень

Триває 666-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. З покращенням погодних умов противник наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу FPV. Ворог і далі проводить активні штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів. Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог завдав 41 авіаційний удар та здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області; Тур’я, Краснопілля Сумської області; Веселе, Гатище, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили 18 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напряму

Сили оборони відбили три атаки ворога в районі Тернів Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Невського Луганської області та Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Наші воїни відбили сім атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 20 атак ворога східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Суха Балка, Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива  Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили п’ять атак західніше Вербового Запорізької області, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Роботине, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон та Антонівка Херсонської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Кринок Херсонської області.

Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 11 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Теги: окупанти авіація Одеса Генштаб Авдіївка Херсон інфраструктура озброєння населення ворог Вугледар

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