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Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
Чисельність населення України в межах 1991 року станом на 1 січня 2023-го складає приблизно 37,6 млн осіб
фото з відкритих джерел

Елла Лібанова вважає, що Україна вичерпала потенціал демографічного зростання

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що демографічні прогнози для України невтішні. Про це вона сказала під час виступу на Регіональному економічному форумі в Києві.

Потенціал демографічного зростання

За словами Лібанової, Україна вичерпала потенціал демографічного зростання.

«Упродовж 60 років – з середини 1960-х – рівень народжуваності в Україні не забезпечує навіть простого відтворення поколінь. Для того, щоб наступне покоління хоча б дорівнювало попередньому, 100 жінок повинні народжувати приблизно 215 дітей. У 2021-му ця цифра в Україні становила 120. Найнижчий рівень був у 2001-му – 109. Чи це найнижчий рівень в Європі, як часто говорять? Ні, не найнижчий. У 2021-му в Іспанії було 1,188. Але це дуже погано. Відповідно, кожне наступне покоління у нас є меншим, ніж попереднє», – пояснила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень.

Висока передчасна смертність

Як зауважила соціологиня, в нашій країні наявна дуже висока передчасна смертність.

«Передусім серед чоловіків. 42% двадцятирічних юнаків в Україні не доживають до 65 років, тобто помирають в період працездатного віку. Це дані на 2021-й, вони не враховують вплив війни. Він погіршить ситуацію. Для жінок цей показник складає 19%. Для порівняння: в сусідній Польщі ця цифра становить 27%. Це в основному результат нездорового способу життя», – розповіла Лібанова.

Доля людей віком 65+ вже перевищує частину молоді до 15 років на 20%

Як зазначила соціологиня, нині в Україні доля людей віком 65+ вже перевищує частину молоді до 15 років на 20%.

«Старіюче населення означає меншу долю молоді, найкреативнішої частини населення, що здатної засвоювати нові знання, навички і професії. Ще один неприємний наслідок – серед електорату домінуватимуть люди старшого віку. Для цієї категорії характерним є певний патерналізм. І політикам різних політичних сил доведеться це враховувати», – сказала Лібанова.

Масштабний відтік населення за кордон

На думку експертки, ще однією вагомою проблемою є багаторічний масштабний відтік населення за кордон. Зокрема, за даними Євростату на 1 серпня 2023-го, в країнах ЄС зареєстровано 4,1 млн українців.

«До війни ми вважали, що за кордоном працює приблизно 3 млн українців. Через війну виїхало приблизно 6 млн осіб. Якщо додати «довоєнні» 3 млн, виходить вкрай небезпечна і погана цифра», – сказала соціологиня.

Лібанова наголосила, що чисельність населення України в межах 1991 року станом на 1 січня 2023-го складає приблизно 37,6 млн осіб.

«Підконтрольних Україні територій – 31,6 млн. Якщо ми говоримо про прогноз на 2033 рік в межах 1991-го, розкид є дуже серйозним. Ми віддаємо перевагу діапазону 26–35 млн осіб. І, повірте, 35 млн – це надзвичайно оптимістичний сценарій. Різниця в сценаріях в основному ґрунтується на прогнозах щодо розвитку військових подій», – додала соціологиня.

Як зазначила експертка, Україну в будь-якому разі очікує депопуляція – незалежно від того, чи повернемо ми вимушених мігрантів, чи ні. Це означає, що робочої сили в Україні не вистачатиме.

«Йдеться і про втрату людського капіталу. До 10 березня 2022-го щодня Україну залишало приблизно 100 000–120 000 людей. Виїжджали люди в основному з Києва і Харкова. Це активні громадяни, які не боялися їхати – не кожна жінка могла б виїхати сама з дітьми. 70%, що перебувають у Німеччині, мають вищу освіту. Очевидно, що вони можуть адаптуватися. До того ж третина тих, хто виїхав, – це діти до 18 років. Якщо вони отримують освіту за кордоном, нам буде дуже важко їх повернути.

Що менше у нас працездатного населення порівняно з пенсіонерами, тим більше навантаження на тих, хто працює. А це податки. Це означає, що вони не будуть низькими. Наслідок – підприємцям буде вигідніше відкривати свій бізнес в інших країнах, а не в Україні», – пояснила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень.

Нагадаємо, чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24–32 млн осіб.

До слова, Лібанова пояснила, яких фахівців бракуватиме після війни.

Читайте також: Демографічна катастрофа. Виправляти будемо?
Теги: населення кордон мігранти українці Елла Лібанова

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