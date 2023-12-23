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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Звідки береться багатство. Простий закон економіки

glavcom.ua
«Не успішні» люди є обов'язковою умовою багатства «успішних»
з відкритих джерел

Без споживачів, продавець товару – це всього лише власник складу нікому непотрібної продукції

Особистий успіх може відбутися на тлі колективного неуспіху великої кількості людей.

Наприклад, Роналду отримує сто мільйонів євро, бо мільйони людей ніколи не зможуть грати у футбол так як він.

Але якби всі могли демонструвати таку гру і це було б такою ж навичкою, як, наприклад, дихання, то він не отримував би 100 млн євро...

Розкрию «головну таємницю» ринку і поведінкової економіки взагалі. Аксіома, яка спростовує всі постулати соціальної дискримінації та базові установки «ультралібералізму».

Теорія ринкової гри говорить про те, що 15% її учасників виграють за рахунок решти 85% (пропорції можуть різнитися).

Тобто наші «успішні люди» ніколи не стали б такими без решти «не успішних».

Саме «не успішні» є обов'язковою умовою багатства «успішних». Це як продавець товару і мільйони споживачів. Без споживачів, продавець товару – це всього лише власник складу нікому непотрібної продукції.

Якщо із суспільства умовно «вилучити» 85% звичайних людей, то серед «еліти» в 15% відразу виникла б нова пропорція лідерів і аутсайдерів у розмірі 15/85.

І так до ситуації, коли у світі умовно залишилася б сотня людей, серед яких знову ж таки було 15 лідерів і 85 аутсайдерів. З кожним разом конкуренція ставала б просто жорсткішою.

Схожі експерименти проводилися в школах: з різних класів брали найкращих учнів і формували «елітний клас». Незабаром і в ньому з'являлися свої «відмінники», «хорошисти» і «ті, хто відстає».

На цьому й базується принцип соціальної солідарності, який починають усвідомлювати на Заході й поки що взагалі не розуміють у нас: не можна стати успішним у моделі, де успішні всі. Твій успіх можливий лише на тлі слабких життєвих стратегій тисяч інших людей.

Так, особистий успіх – це індивідуальна заслуга, але він не реальний без базової умови: системного програшу інших учасників ринкової гри.

Модель ринку передбачає обмеженість ресурсів. Мільйон у одного, це умовно мінус 100 у десяти тисяч інших учасників обміну.

Усвідомлення цього факту і називається солідарністю і соціальною відповідальністю, коли той, хто виграв, не зневажає інших, а допомагає їм, оскільки без них він би не виграв.

Для нього їхнє існування – запорука індивідуального успіху, адже не можна реалізовуватися в соціальному вакуумі. Ми просто ще не зріле суспільство і такі ідеї у нас люблять називати популізмом. Зрілість прийде, коли розподіл на класи успіху вже кристалізується... А шкода, адже стільки помилок можна було уникнути.

І процитую одного з найбагатших людей світу американця Баффета, який якось сказав про багатих:

«...Вони вважають, що всі ці гроші їхні і вони мають рахувати кожен цент. Але при цьому ніхто не замислюється, що виключно ресурси суспільства дають їм змогу так жити.

Приміром, у мене талант до накопичення капіталу. Але можливість використовувати його на повну силу визначається суспільством, у якому я живу. Якби я народився в мисливському племені, такий талант мені нічого б не дав. Швидко бігати я не вмію і фізично не надто витривалий. Тож моя доля – потрапити на обід якогось звіра.

Але якщо мені випало щастя народитися в суспільстві, яке цінує мій талант, дало мені гарну освіту і цей талант зміг розвиватися, створило закони і фінансову систему так, щоб я займався цією справою і заробляв великі гроші, то найменше, що я можу зробити, це – розрахуватися за все це».

Прекрасна фраза Баффета. Краще й не скажеш.

Потрібно вміти любити тих, хто програв, і допомагати їм, а не зневажати їх.

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Джерело
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Теги: економіка гроші населення

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Олексій Кущ

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