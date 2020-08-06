Досить годувати! Москва скоротить фінансування окупованого Криму



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Крим перебуває в окупації РФ з 2014 року

Окупанти у наступні два роки значно скоротять витрати на «соціально-економічний розвиток» Криму

Міністерство фінансів РФ пропонує скоротити витрати на окупований Крим. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на документ «Методика розрахунку граничних базових бюджетних асигнувань федерального бюджету за державними програмами Росії і непрограмними напрямками діяльності».

Йдеться про скорочення фінансування програми соціально-економічного розвитку анексованого Росією Криму на 2021 і 2022 роки. В 2021-му витрати пропонують знизити на 8,5 мільярда рублів, до 76,1 мільярда. У 2022 році їх хочуть скоротити на 9,1 мільярда рублів, до 82,3 мільярда.

Крім окупованого Криму Мінфін РФ пропонує у найближчі три роки знизити витрати на Далекосхідний і Північно-Кавказький федеральні округи, а також Арктичну зону, про що йдеться у документі. У випадку з Далекосхідним округом, до 2024 року витрати на нього хочуть скоротити більш ніж на 11 мільярдів рублів, в випадку з Північно-Кавказьким - на 5,4 мільярда. Витрати на розвиток Арктичної зони можуть знизити на майже 11 мільйонів рублів.

Російський уряд схвалив програму із так званого соціально-економічного розвитку окупованого Криму на більш ніж 800 мільярдів рублів ще в серпні 2014 року. Її дія мала тривати до 2020 року, проте в 2018-му програму продовжили ще на два роки. У липні 2020 го російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін повідомив, що вже є підписаний документ про пролонгацію програми до 2024 року.

Раніше ЗМІ повідомили, що Медведчук з дружиною поїхав в окупований Крим. Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини: Григорій Чалий, Владислав Галишин і водій Євген Засенко, всі – громадяни України.

Між іншим, днями в одному з районів окупованого Криму ввели режим надзвичайної ситуації через дефіцит води.

Як відомо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

До слова, окупований Крим гине від спраги. Путін почав залучати військових до вирішення проблеми (відео)

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

Також генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині».