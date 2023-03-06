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Сидів на прив'язку біля ракетної вирви: поліцейські врятували покинутого в Херсоні собаку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сидів на прив'язку біля ракетної вирви: поліцейські врятували покинутого в Херсоні собаку
Правоохоронці знайшли собаку серед руїн від ракетного удару
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Пес дивом уцілів під час обстрілу міста

У Херсоні поліцейські врятували собаку, який дивом зміг врятуватися під обстрілами російських окупантів. Пес був прив'язаний біля будинку – поряд розташовувалася величезна ракетна вирва. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначив заступник начальника Роздільнянського районного відділу поліції Олег Марталога, пса покинули власні господарі під час евакуації з міста: родина залишила тварину на сусідів, але згодом вони виїхали, коли через обстріли окупантів було зруйновано їхній будинок.

«Ми виявили собаку, обстежуючи пошкоджені після обстрілу російськими військами домоволодіння жителів Херсона. Він сидів прив’язаним на своєму обійсті, а навколо нього були страшні руїни. Пухнастий дивом уцілів», – розповів Марталога.

Сидів на прив'язку біля ракетної вирви: поліцейські врятували покинутого в Херсоні собаку фото 1
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Поліцейські забрали собаку до себе та назвали Блеком. Вони виходили тварину, яка завдяки гарному догляду та чуйному ставленню швидко оговталася від стресу.

Сидів на прив'язку біля ракетної вирви: поліцейські врятували покинутого в Херсоні собаку фото 2
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Марталога додав, що господарі Блека, дізнавшись, що він у поліцейських, приїхали по нього і забрали з собою.  

Нагадаємо, що в Дніпрі з-під завалів будинку врятували шиншилу в клітці.

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Теги: обстріл тварини поліція Херсон

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Сидів на прив'язку біля ракетної вирви: поліцейські врятували покинутого в Херсоні собаку
Сидів на прив'язку біля ракетної вирви: поліцейські врятували покинутого в Херсоні собаку
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