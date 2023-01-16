Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Дніпрі з-під завалів будинку врятували шиншилу в клітці (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Дніпрі з-під завалів будинку врятували шиншилу в клітці (фото)
скрін з відео Михайла Лисенка/Facebook

Завдяки соцмережам знайшли власницю вцілілої тварини

Розбираючи завали будинку, який постраждав від терористичної атаки росіян 14 січня, рятувальники знайшли вцілілу шиншилу у клітці. Про це повідомив у Facebook заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

«Сумний, але врятований мешканець будинку 118 із житлового масиву Перемога», – йдеться у повідомленні Лисенка. Тварину передали у Жовтневий райвідділ Дніпра.

У Дніпрі з-під завалів будинку врятували шиншилу в клітці (фото) фото 1
фото Дмитра Спесивцева

Завдяки допису в соцмережах власницю вцілілої тварини вдалося знайти. Нею виявилася мешканка квартири № 35 Ірина Спесивцева.

«Шиншилу звати Сєня», – прокоментував допис заступника міського голови брат потерпілої і зазначив, що вже сконтактував з людьми, які взяли шиншилу на перетримку.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Тим часом Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

У результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них – три дитини. Травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей. У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів.

До вчинення цього злочину причетні:

  • командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;
  • командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;
  • начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;
  • інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

Крім цього, у результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.

Читайте також: Атака на Херсонщину та рятувальна операція в Дніпрі: яка ситуація в регіонах
Теги: росія війна Дніпро тероризм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку російського вторгнення АТ «Харківгаз» відновили розподіл газу до 164 тис домогосподарств в тому числі на деокупованих територіях
«Харківгаз» та «Дніпрогаз» заявляють про спробу рейдерського захоплення
Сьогодні, 12:28
Філатов вважає, що росіяни могли цілитися у Придніпровську теплостанцію
Філатов розповів, куди летіла російська ракета, яка влучила в будинок у Дніпрі
Сьогодні, 11:37
Лікарі сподіваються врятувати всіх постраждалих, навіть тих, хто отримав переохолодження унаслідок тривалого перебування під завалами
Жінка втратила око: лікар розповів про стан «найважчої» постраждалої у Дніпрі
Сьогодні, 13:22

Суспільство

Фаріон розповіла, як росіяни у дитинстві цькували кінорежисера Іллєнка
Фаріон розповіла, як росіяни у дитинстві цькували кінорежисера Іллєнка
У Дніпрі з-під завалів будинку врятували шиншилу в клітці (фото)
У Дніпрі з-під завалів будинку врятували шиншилу в клітці (фото)
РФ відмовилася надати Україні список викрадених дітей, які хочуть повернутися
РФ відмовилася надати Україні список викрадених дітей, які хочуть повернутися
Сніг, туман та ожеледиця: якою буде погода 16 січня
Сніг, туман та ожеледиця: якою буде погода 16 січня
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Стало відомо про стан травмованих від ракетного удару РФ по Дніпру
Стало відомо про стан травмованих від ракетного удару РФ по Дніпру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
29K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
24K
Історія вцілілої кухні в будинку Дніпра після обстрілів РФ: щемливе відео
18K
Путін готує важливу заяву щодо війни в Україні
9863
Експерт назвав напрямок, де росіяни зараз найбільше накопичують сили
9805
Ракетний удар по Дніпру: загинула 15-річна дівчинка

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту