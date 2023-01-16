У Дніпрі з-під завалів будинку врятували шиншилу в клітці (фото)

Завдяки соцмережам знайшли власницю вцілілої тварини

Розбираючи завали будинку, який постраждав від терористичної атаки росіян 14 січня, рятувальники знайшли вцілілу шиншилу у клітці. Про це повідомив у Facebook заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

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«Сумний, але врятований мешканець будинку 118 із житлового масиву Перемога», – йдеться у повідомленні Лисенка. Тварину передали у Жовтневий райвідділ Дніпра.

фото Дмитра Спесивцева

Завдяки допису в соцмережах власницю вцілілої тварини вдалося знайти. Нею виявилася мешканка квартири № 35 Ірина Спесивцева.

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«Шиншилу звати Сєня», – прокоментував допис заступника міського голови брат потерпілої і зазначив, що вже сконтактував з людьми, які взяли шиншилу на перетримку.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Тим часом Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

У результаті обстрілу наразі підтверджено загибель 40 людей, серед них – три дитини. Травмовано 75 потерпілих, з яких 14 дітей. У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів.

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До вчинення цього злочину причетні:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

Крім цього, у результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.