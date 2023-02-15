Росіяни розгромили п'ятиповерхівку у Покровську: є постраждалі (фото)

На місці влучання працюють рятувальники, які розбирають завали

Сьогодні, 15 лютого, росіяни обстріляли Покровськ Донецької області. Снаряд влучив у п'ятиповерховий будинок. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росіяни завдали удару по Покровську – пошкодили багатоповерхівку і поранили щонайменше двох цивільних. За попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети», – зазначив Кириленко.

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк підтвердив удар по місту. За його словами, внаслідок атаки ворога є постраждалі. «О десятій годині було влучання у житловий будинок. П'ятого поверху у будинку майже немає. За попередньою інформацією є поранені», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

6 фото На весь екран











На місці влучання працюють рятувальники, які розбирають завали.

Нагадаємо, триває 357-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Читайте також: Артилерійський обстріл Очакова, влучання у багатоповерхівку на Харківщині: ситуація в регіонах 15 лютого