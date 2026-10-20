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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища 21 жовтня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища 21 жовтня
Синоптики наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
фото: glavcom.ua

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 21 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Уночі та вранці 21 жовтня на Прикарпатті, Закарпатті, у південних та більшості центральних областей очікується туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища 21 жовтня фото 1

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», – наголосив Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні фіксували перший мокрий сніг у Карпатах, заморозки та значні дощі – осінь заявила про себе в повну силу. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 19-25 жовтня 2026 року.

До слова, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення.

Раніше повідомлялося, що вересень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,4°C, а кількість опадів за місяць становила 148% від норми. 

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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