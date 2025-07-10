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Журналіста Буткевича примусово мобілізовано? У соцмережі розгорівся скандал

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Журналіста Буткевича примусово мобілізовано? У соцмережі розгорівся скандал
Буткевич є нібито «розправою» Банкової за його критику на адресу Мар'яни Безуглої
колаж: glavcom.ua

Марина Данилюк-Ярмолаєва розповіла, що її чоловік, Богдан Буткевич, останні роки «позаштатно виконував проєкти для ГУР на території ворога»

У соціальних мережах розгорівся скандал навколо мобілізації відомого журналіста та телеведучого Богдана Буткевича. Його дружина, Марина Данилюк-Ярмолаєва, публічно заявила про те, що мобілізація Буткевича є нібито «розправою» Банкової за його критику на адресу Мар'яни Безуглої, яка, за її словами, призвела до припинення співпраці з ГУР. Ця ситуація викликала бурхливі обговорення та різні інтерпретації подій серед громадськості та військових. Про це повідомляє «Главком».

Версія Марини Данилюк-Ярмолаєвої: «Кончений ухилянт» за вказівкою згори

Марина Данилюк-Ярмолаєва розповіла, що її чоловік, Богдан Буткевич, останні роки позаштатно виконував проєкти для ГУР на території ворога, причому «дуже успішно». Вона підкреслила, що Богдан сам прийняв рішення про таку співпрацю, адже має кілька хвороб очей, які обмежували його службу в класичному розумінні. За її словами, ВЛК пропонувала його взагалі списати, але він попросив зробити його хоча б обмежено придатним для можливості служби в ГУР, і всі документи з діагнозами є в наявності.

Журналіста Буткевича примусово мобілізовано? У соцмережі розгорівся скандал фото 1

Данилюк-Ярмолаєва стверджує, що «керівництву ГУР прилетіло по шапці одразу після допису Буткевича» з критикою Мар’яни Безуглої. Вона заявляє, що «буквально вчора ГУР припинив співпрацю з Богданом, а сьогодні його звільнили заднім числом, більше того, повернули статус військовозобовʼязаного в Резерві і одразу ж закинули в розшук!». Після цього, коли Богдан пішов до ТЦК уточнити новий статус, його відвезли на пункт збору ДВРЗ і збираються відправити до навчального центру Десна.

Дружина Буткевича наголошує, що колеги по ГУР не приховують, що це «пряма вказівка Банкової, яка рахує рейтинги й в шокові від свіжої соціології, де у президента не все так гладко». Вона висловила обурення тим, що людину, яка «не ховалась від армії», роблять «конченим ухилянтом» за вказівкою Банкової, особливо зважаючи на її відсутність у країні. Данилюк-Ярмолаєва також зазначила, що «Банковій явно вигідна війна, бо так можна закрутити гайки і закрити усім роти, навіть в ущерб роботі на території Росії».

Безугла: «Якби за критику хапали в ТЦК, то пару бригад уже б зібрала»

Мар'яна Безугла відреагувала на звинувачення, що пролунали на її адресу від «Євросолідарності», яка буцімто звинувачує її у «бусифікації» Богдана Буткевича. Вона з іронією зазначила, що її звинувачують у мобілізації «обмежено придатного» Буткевича (який, за її словами, носить окуляри, «йому не можна» і «був у спецслужбах»), після того, як він випустив сюжет проти неї. Безугла також згадала про нібито її пособників «Іванова і Петрова», які є «Банковою», і одразу ж спростувала це, посилаючись на нещодавній сюжет цих блогерів, спрямований проти неї самої.

Журналіста Буткевича примусово мобілізовано? У соцмережі розгорівся скандал фото 2
Журналіста Буткевича примусово мобілізовано? У соцмережі розгорівся скандал фото 3

Безугла підкреслила абсурдність звинувачень, заявивши: «Якби за критику в мій бік хапали в ТЦК, то пару бригад уже б зібрала».

Реакція Віктора Трегубова: «Безпрецедентна звитяга» та критичний погляд

Віктор Трегубов, майор, речник ОСУВ «Хортиця», підсумував усі версії скандалу, назвавши ситуацію «безпрецедентною звитягою». Він з іронією зазначив, що «згідно версій захисників, людина у безмежному героїзмі своєму оформила собі фіктивне здоров'я при інвалідності, щоб виконувати для ГУР завдання на території ворога, паралельно працюючи телеведучим, для конспірації».

Журналіста Буткевича примусово мобілізовано? У соцмережі розгорівся скандал фото 4

Трегубов підкреслив абсурдність ситуації, де «людина покритикувала Безуглу... і відразу під репресію». Він також вказав на суперечність у версіях: якщо співпраця була неофіційною, то броні не було, якщо офіційною – «звільнити за день могли тільки з непростою та кримінально караною підробкою документів».

Іронізуючи над «рятівним» народним гнівом, Трегубов зауважив, що «військова служба – це не кара, а велика честь. І що Десна в наш час – не найстрашніше місце, куди можна потрапити».

Тарас Ратушний закликав до зваженості та гідності

Тарас Ратушний, військовий, журналіст та громадський діяч, висловив сподівання, що «мережева істерія» навколо мобілізації Богдана Буткевича вщухне, як тільки він отримає доступ до телефону і зможе особисто виступити в ефірі.

Журналіста Буткевича примусово мобілізовано? У соцмережі розгорівся скандал фото 5

Ратушний окреслив свої очікування щодо можливої заяви Буткевича, сподіваючись, що він:

  • Подякує всім небайдужим і попросить аудиторію «не пересмикувати факти і не підміняти їх припущеннями, які би могли навіть суто гіпотетично нанести шкоду силам оборони і кампанії загальної мобілізації».
  • Підтвердить, що новий статус ніяк не заважає йому критикувати будь-кого.
  • Повідомить про початок співпраці з «не менш цікавим і ефективним підрозділом» або ж відкритість до такої співпраці під час програми БЗВП, з урахуванням особливостей здоров'я.
  • Закличе бути уважнішими до алгоритмів роботи ТЦК та користуватися програмами рекрутингу для спокійного пошуку підрозділу та посади.
  • «Тричі підкреслить, що найважливіше для українця у будь-якій ситуації це зберігати гідність».

Ратушний завершив свій допис словами: «Я дуже сподіваюсь, що мої очікування не сильно завищені».

Позиція Іллі Кротенка: «Жертва режиму» чи «замовні статті»?

Ілля Кротенко, громадський активіст та сержант СВ ЗСУ, також висловився щодо ситуації. Він зазначив, що «за кілька годин до ворожої атаки дронами та ракетами стало відомо, що майже мобілізували спецагента ГУР та світило незаангажованої та об'єктивної журналістики Богдана Буткевича». Кротенко підкреслив, що те, що «Безуглу критикують всі абсолютно і до влади вона більше не має ніякого відношення окремих коментаторів у фб не цікавить. Головне соплива історія про жертву режиму».

Журналіста Буткевича примусово мобілізовано? У соцмережі розгорівся скандал фото 6

Сержант Кротенко висловив думку, що за Буткевича «насправді варто не переживати», оскільки навіть якщо він не «відмажеться», то зі статусом «обмежено придатного» служитиме «десь в тилу чи штабі». Він додав, що «нічого страшного в цьому немає», за винятком того, що «просяде трохи по грошах», оскільки «служити в армії в тилу – це ж не замовні статті проти влади разом з дружиною писати, за це багато не платять».

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Росія залучила 1,3 млн осіб на війну проти України. Таку інформацію надав «Главкому» керівник управління Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у відповіді на запит.

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Теги: Офіс президента ГУР скандал журналіст

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