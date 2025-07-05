Офіційний телеграм-канал російського ЦСКА опублікував відео для дорослих під час гри

Практично моментально скандальний пост з відео було видалено, але...

Уболівальники встигли зробити скріншоти скандального посту, які тепер активно поширюються у соцмережах

Сьогодні, 5 липня, московський ЦСКА проводить матч проти белградського клубу ОФК у рамках товариського турніру у столиці країни-агресора. Як повідомляє «Главком», на початку гри в офіційному телеграм-каналі ЦСКА було опубліковано відео для дорослих.

Скандальна подія сталася одразу після того, як захисник ЦСКА Ігор Дівєєв відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Практично моментально скандальний пост з відео було видалено з офіційного телеграм-каналу ЦСКА, проте вболівальники встигли зробити скріншоти, які тепер активно поширюються у соцмережах.

Крім того, видалені пости, у тому числі цей пост ЦСКА, доступні для перегляду навіть після видалення в сервісі TGStat.

Нагадаємо, форвард московського «Динамо» та збірної Росії з футболу Костянтин Тюкавін не зміг пригадати, на якій спеціальності навчається в інституті.

Тюкавін розповів на Дні московського спорту, що навчається в інституті на п'ятірки, але не пам'ятає назву своєї спеціальності.

«Я навчаюсь в інституті, рік залишився», – сказав Тюкавін на зустрічі з уболівальниками.

На запитання про спеціальність, на якій футболіст навчається, він зізнався: «Не пам'ятаю».

При цьому Тюкавін наголосив, що отримує відмінні оцінки.