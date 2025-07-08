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Працівники Мін’юсту поставили на заставку фото Стефанішиної: мережа відреагувала критикою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Працівники Мін’юсту поставили на заставку фото Стефанішиної: мережа відреагувала критикою
скрін із відео

Стефанішина відреагувала на відео з її фотографією у ТікТок і написала, що «дуже любить комунікаційну команду Мінʼюсту»

Міністерство юстиції опублікувало на своїй сторінці в TikTok ролик, на якому працівники показали, що шпалерами на їхніх телефонах є зображення очільниці відомства Ольги Стефанішиної. Проте відео не сподобалося користувачам, передає «Главком».

На відео працівників Мін'юсту запитують, які фото стоять на їхніх телефонах, а ті показували екрани із різними фото урядовиці. Після критики ролик зник зі сторінки Мінʼюсту, але згодом знову повернувся.

Після скандалу відомство опублікувало ще одне відео, де працівники показують заставки із символікою Мінʼюсту, і додало, що «колеги жартома створили новий тренд у TikTok».

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі Tik-Tok назвали це відео «крінжом». 

«Совок не вийшов з міністерства», «... це те саме, що б ви в себе вдома повісили портрет», «це не смішно», «вкрай з розуму зійшли», – пишуть українці.

Працівники Мін’юсту поставили на заставку фото Стефанішиної: мережа відреагувала критикою фото 1
Працівники Мін’юсту поставили на заставку фото Стефанішиної: мережа відреагувала критикою фото 2

Журналістка Марина Данилюк-Яромалаєва написала, що ідея «нагнути» бюджетників із міністерства юстиції підтримувати шефиню на тлі корупційних скандалів далеко неідеальна.

«Шкода звичайних працівників міністерства, які замість рутинної роботи – змушені зніматись у цьому лайні. Не знаю, хто там піарник пані Ольги зараз – але це схоже на промоцію якогось диктатора, а не молодої жінки», – пише вона.

А колишній посол України у США Валерій Чалий у коментарях запропонував звільнити «цих всіх ініціативних молодих бюрократів зі «сталінським душком».

Працівники Мін’юсту поставили на заставку фото Стефанішиної: мережа відреагувала критикою фото 3

Віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко написав, що йому шкода, що «в цій кринжатині погодилися взяти участь молоді люди».

Працівники Мін’юсту поставили на заставку фото Стефанішиної: мережа відреагувала критикою фото 4

Реакція Стефанішиної

Надвечір 8 липня Стефанішина відреагувала на відео з її фотографією у ТікТок і написала, що «дуже любить комунікаційну команду Мінʼюсту». 

«Як ви могли зрозуміти, у Мін’юсту з’явився TikTok, і там вже багато корисної інформації, окрім кринж-відео про фотки на заставці», – написала вона. 

Нагадаємо, кілька років тому скандал через фото виник у Міносвіти. Тоді помічниця заступника на той час міністра освіти Ігоря Гарбарука з’явилася на публіці у довгій чорній сукні зі сміливим декольте. Юриска опублікувала фото у цьому вбранні поряд із мером Львова Андрієм Садовим на своїй сторінці у соцмережах.

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Теги: Ольга Стефанішина скандал Міністерство юстиції

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Політика

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