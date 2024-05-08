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Скільки дітей без батьків вважаються зниклими безвісти через війну. Дані від МВС

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки дітей без батьків вважаються зниклими безвісти через війну. Дані від МВС
Понад дві тисячі дітей зникли безвісти з початку повномасштабної війни
фото ілюстративне

У списку зниклих дітей – переважно сироти і діти, позбавлені батьківської опіки

Наразі у реєстрі зниклих безвісти осіб є інформація про понад 2 тис. дітей. Як правило, це діти-сироти, або діти, які позбавлені батьківського опікування, розповів «Главкому» уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

«Окремо існує єдиний реєстр осіб, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та єдиний реєстр осіб, у тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, які належать до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України», – пояснив він. 

Уповноважений зазначив, що в єдиному реєстрі осіб, у тому числі дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку із збройною агресією РФ проти України кількість записів про дітей набагато більша.

«У реєстрі Мінреінтеграції містяться відомості про дітей, які, наприклад, лишилися на окупованих територіях з кимось із рідних, або були насильно депортовані до РФ з кимось із рідних. Тим не менше хтось з інших рідних дитини, наприклад, батько, вирішив звернутися до нашої поліції із заявою про зникнення безвісти дитини», – зазначив Добросердов.

Нагадаємо, в Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов'язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим, але часто першими б'ють на сполох родичі військового, щойно він перестає виходити на зв'язок. Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому» розповів, яким є алгоритм дій для громадян, у який зникла рідна людина на війні, та як не стати жертвами аферистів, які вимагають гроші за інформацію про неї.

Як повідомлялося, російські загарбники на окупованих територіях почали складати списки дітей, щоб депортувати їх до РФ. Насамперед у ці списки потрапляють сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До слова, раніше Дмитро Лубінець заявив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

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Теги: діти війна реєстр

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