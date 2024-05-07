Як діяти, коли на війні зникла рідна людина. Повний алгоритм дій

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин нагадав, що захоплення цивільних осіб є порушенням норм міжнародного гуманітарного права

В Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов'язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим, але часто першими б'ють на сполох родичі військового, щойно він перестає виходити на зв'язок. Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому» розповів, яким є алгоритм дій для громадян, у який зникла рідна людина на війні, та як не стати жертвами аферистів, які вимагають гроші за інформацію про неї.

Що необхідно зробити в першу чергу

У разі отримання сповіщення про зникнення безвісти військовослужбовця або втрати зв’язку з цивільною особою, близькі родичі мають звернутися до територіального відділу поліції та повідомити про обставини зникнення.

Після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) отримати від слідчого витяг з ЄРДР.

Здати ДНК (для забору ДНК підлягають батько, мати, рідні брати та сестри, рідні діти).

Cлідчому потрібно надати повну і точну інформацію про особу, зокрема фотографії, опис зовнішності, особливі прикмети, одяг та всі відомі деталі.

Для того, щоб пересвідчитися, чи оголошено особу в розшук, доцільно переглянути на сайті МВС в розділі «Зниклі громадяни та діти» інформацію про перебування у розшуку зниклої особи за категорією «зниклий безвісти».

Добросердов зауважив, що перша інстанція, куди має йти людина і писати заяву – це органи Національної поліції. «У багатьох випадках, коли близьких у зниклого немає, тоді командир повідомляє поліцію, надає інформацію про військовослужбовця, який зник безвісти. Скажу вам, що родини військовослужбовців дуже добре комунікують між собою, обмінюються інформацією. Вони знають, хто куди має звертатися», – пояснив він.

Щодо розшуку цивільних, то, за словами уповноваженого, шукають, як правило, рідних, які опинилися в окупації, і з ними втрачено зв’язок. «Люди самі обдзвонюють знайомих, сусідів зниклої людини. Коли нічого не допомагає, тоді звертаються до Нацполіції, пишуть заяву», – каже Добросердов.

Він розповів, що були навіть випадки, коли цивільна людина була у заручниках у росіян і вже повернулася із цих заручників, а щодо її зникнення навіть заяви поданої не було, її ніхто не розшукував. «Така заява потрібна для того, щоб офіційно зафіксувати факт зникнення особи (захоплення її у заручники) та почати її розшук», – пояснив Добросердов.

Коли людина звертається із заявою до Нацполіції, протягом доби ця інформація з’являється у Секретаріаті Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. «Ми цю інформацію перевіряємо, чи дійсно особа, щодо якої надійшла заява до поліції, зникла безвісти в ході збройного конфлікту, окупації частини території України внаслідок воєнних дій. У такому випадку я, як уповноважений, надаю такій особі статус зниклої безвісти за особливих обставин», – розповідає уповноважений.

Після цього починається детальне з’ясовування фактичних обставин зникнення: час, місце, особливі прикмети особи, коло її рідних. Для цього до облікового запису в реєстрі долучають наявні фото і відео матеріали, документи. «Що також дуже важливо, ми намагаємося здійснювати контроль у кожному кейсі зниклого безвісти щодо факту відібрання біологічних зразків у рідних такої особи, щоби було проведено молекулярно-генетичну експертизу. Тому що, на жаль, є багато випадків, коли в результаті пошуків встановлюють особу лише за біологічними даними», – зазначив Добросердов.

У разі, якщо інформації щодо зниклої людини вкрай мало, якщо відсутні деталі зникнення, для розшуку задіюють ЗМІ, соцмережі, інших людей. «Коли цього року поновилися обміни полонених, ми дуже багато потрібної нам інформації отримали від звільнених полонених», – зауважив уповноважений.

Наступне джерело інформації про зниклих людей – Telegram-канали, Youtube-канали, інші соцмережі і ЗМІ з російського боку, включно з каналами, які фіксують те, що відбувається на окупованих наших територіях, і розповідають про тамтешнє життя. «Є спеціальні групи, які працюють в тому числі у нас, які здійснюють постійно моніторинг цих ворожих каналів. До того ж чи не щодня якісь нові Telegram-канали з'являються, нові сторінки в інших соцмережах», – пояснює Добросердов.

За словами уповноваденого, родичі зниклих дуже допомагають виявляти нові канали для отримання інформації. Вони також моніторять інформацію і, буває, знаходять своїх зниклих, або, наприклад, односельчанина, також зниклого. «Після проведення експертиз ми можемо підтвердити, що так, дійсно, людина в полоні у певному місці перебуває. Фіксуємо це в нашому реєстрі. Якщо це військовий потрапив у полон, то сторона, яка його утримує в полоні, має забезпечити належні умови утримання в полоні», – зауважив Добросердов.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин нагадав, що захоплення цивільних осіб є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

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Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від публічного розповсюдження персональних даних військовополонених, цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів.

До слова, Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) підтвердила, що з початку грудня 2023 року російські військові стратили щонайменше 15 українських бійців, які намагалися здатися в полон. Також російські загарбники ймовірно, стратили ще шістьох військових ЗСУ, які здавалися в полон або вже здалися. Про це йдеться у звіті організації.

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео, на якому видно, як група військових розстрілює двох інших військових, які виходять із бліндажу та один із яких тримає руки за головою. За даними Telegram-каналів, це сталося біля Степового, коли ворог зайшов на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону. Згодом інформацію про страту підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.