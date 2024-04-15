Як стародавня зброя у руках українців стала новою тактикою на фронті

Caltrops – це простий і недорогий спосіб зупинити вантажівку, щоб її можна було добити безпілотником із гранатами

Україна скидає з дронів давньоримську зброю – кальтропи, щоб зупиняти та знищувати російські вантажівки

Момент, цікавий мені як історику: деякі людські винаходи вічні – вони придатні, скільки б тисячоліть не минуло. І це не лише про колесо.

Forbes познайомив західну авдиторію з черговим поверненням того, що римляни звали «кальтропами» («п'ятколапка/п'яткопастка» з латини).

Александр Македонський з цим перемагав персів. Українці такими штуками густо засівають дороги перед ворожими вантажівками, що перевозять солдатів, снаряди абощо.

«Їжак» завжди лежить одним з гостряків догори. І ефективно зупиняє важку автівку. А завмерлу ціль вже легко наздогнати дроном. Тобто, алгоритм: легкий дрон засіває дорогу, тоді бійці чекають, щоб зловилась ворожа вантажівка – і по стаціонарній цілі посилають вже дрон чи кілька з вибухівкою. Задачу виконано.

Мінімум 2500 років це бездоганно працює: щонайменше з 333 до н.е.

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«Caltrops – це простий і недорогий спосіб зупинити вантажівку, щоб її можна було добити безпілотником із гранатами. Українські оператори є світовими лідерами зі знесення безпілотниками. ...Тактика скидання кальтропів з дронів, безсумнівно, надихне на низку інших нових методів. Дрони вже можуть розміщувати міни, наземні датчики і навіть невеликих роботів. Єдиним обмеженням є уява користувачів».

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Фактично, ЗСУ і українці у тилу винаходять війну нової епохи прямо на очах у світу.