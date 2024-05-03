Росіяни на захоплених територіях формують списки дітей на депортацію

Уповноважений зазначив, що українських дітей з тимчасово окупованих регіонів росіяни згодом мобілізують до своїх збройних сил

У переліках є імена дітей, які мають батьків

Російські загарбники на окупованих територіях почали складати списки дітей, щоб депортувати їх до РФ. Насамперед у ці списки потрапляють сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє «Еспресо».

За словами омбудсмена, така інформація не є офіційною, оскільки її отримали завдяки розвідувальним органам і небайдужим громадянам України. Лубінець зауважив, що до списків депортацій росіяни передусім додають дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування з ТОТ.

«Є інформація, що на ТОТ росіяни формують списки для майбутньої депортації українських дітей. Це в першу чергу статусні діти: без батьків, або батьки позбавлені батьківських прав», – сказав він.

Проте у переліках також є імена дітей, які мають батьків.

Водночас уповноважений зазначив, що українських дітей з тимчасово окупованих регіонів росіяни згодом мобілізують до своїх збройних сил. За словами Лубінця, відповідні випадки вже були зафіксовані.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець заявив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.