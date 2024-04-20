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Аналітики заявили, що українські можливості ППО залишаються обмеженими та деградованими

Наталія Порощук
glavcom.ua
Аналітики заявили, що українські можливості ППО залишаються обмеженими та деградованими
Системи Patriot допоможуть Україні захиститися від численних російських атак
фото з відкритих джерел

Здатність України завдавати ударів для збиття російських стратегічних літаків, які ведуть бойові дії, може тимчасово обмежити операції російської авіації

Українські можливості протиповітряної оборони залишаються обмеженими та деградованими, дозволяють російським літакам вільно діяти без загрози на певних критичних ділянках фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські мілблогери нещодавно поповнили численні фрагменти відеоматеріалів, у тому числі 19 квітня, на яких показано, як російські літаки Су-25 і Су-34 діють на низьких висотах поблизу Часового Яру Донецької області та завдають ударів по українських позиціях, щоб підтримати просування Росії в цьому районі. мілблогери хвалили російську авіацію за те, що вони дозволили Росії відносно швидко просуватися в цьому районі принаймні з кінця березня 2024 року.

Здатність російської авіації діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту, не зазнаючи значних втрат, свідчить про те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі недостатня, щоб стримувати або перешкоджати російським літакам діяти на лінії фронту.

Здатність України завдавати ударів для збиття російських стратегічних літаків, які ведуть бойові дії, може тимчасово обмежити операції російської авіації, як це було досягнуто в результаті попереднього збиття тактичної авіації. Однак цей український ударний потенціал не в змозі компенсувати критичний дефіцит протиповітряної оборони України на театрі дій.

Аналітики зазначають, що українським силам все ще доводиться використовувати матеріальну техніку та розміщувати свої обмежені засоби протиповітряної оборони в одних районах театру, а не в інших за великі кошти, дозволяючи російській авіації підтримувати більш послідовні та швидкі досягнення на землі, включно з Часовим Яром.

Нагадаємо, що кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО), які будуть оголошені найближчим часом. 

До слова, Нідерланди не єдині, хто готовий просто зараз викупити батарею ППО Patriot для подальшої передачі Україні. 

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Теги: системи ППО Україна війна росія ЗСУ військові

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