Нідерланди ведуть розслідування щодо проблем дітей у центрах для біженців

Нідерланди розпочинають розслідування щодо безпеки дітей у закладах прийому біженців

Рада безпеки Нідерландів (OVV) розпочинає розслідування ситуації з дітьми, які живуть у центрах для біженців, через побоювання щодо умов їхнього життя. OVV є незалежним адміністративним органом, який розслідує широкий спектр питань безпеки у Нідерландах.

У своєму пресрелізі організація нагадала, що у Нідерландах вже виникали проблеми, пов'язані із становищем дітей біженців. Омбудсмен з прав дитини, інспекція охорони здоров'я та у справах молоді, інспекція юстиції та безпеки також вказали на «неадекватні та небезпечні» умови проживання у центрах прийому біженців для дітей. В OVV зазначили, що серйозні та нагальні проблеми зберігаються.

Кріс ван Дам, голова організації, зазначив: OVV стежить за цим питанням вже досить давно, і, як раніше, існують побоювання щодо ситуації з безпекою в зонах прийому та навколо них. «Ми розуміємо, що це дуже складна проблема, але вона не може пояснити відсутність стабільних умов для найбільш уразливої ​​групи населення – дітей», – додав він.

У Нідерландах спостерігається системний брак місць для осіб, які шукають притулку, що призводить до переповненості об'єктів розміщення. Особи, які шукають притулку, проводять місяці у «притулках для надзвичайних ситуацій», де здебільшого сплять на розкладачках у холі, а в найгіршому разі – у наметах на відкритому повітрі.

Голландський омбудсмен з прав дитини Маргріт Калвербоєр неодноразово вказувала на те, що діти в центрах прийому зазнають психічної та фізичної зневаги, що є порушенням міжнародних конвенцій про біженців. ЮНІСЕФ – дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй, також висловив стурбованість щодо безпеки дітей.

Згідно з минулорічним звітом голландського національного агентства з надання притулку, з початку 2022 року близько 360 неповнолітніх прохачів притулку без супроводу дорослих зникли з притулків для біженців у Нідерландах.

У 2022 році суд зобов'язав голландську державу вжити заходів щодо покращення умов розміщення осіб, які шукають притулку, особливо в реєстраційному центрі в Тер-Апелі, де переважають неприйнятні умови. На момент винесення судового рішення в установі було близько 300 дітей, хоча в ньому було лише 55 місць.

Раніше стало відомо, влада Нідерландів виступає за припинення частини пільг для українських біженців у країні, пише Dutchnews. Журналісти зазначають, що українські біженці одержують від держави від 280 до 380 євро у вигляді витрат на проживання. Після того, як українці знайдуть роботу, виплати мають припинитися. Втім, місцевій владі складно контролювати цей процес. Депутати, на яких посилається видання, зазначають, що держава має контролювати цей процес та «попросити» працевлаштованих українців платити за деякі послуги самостійно.