Скільки українців категорично заперечує «мирний» план Росії – опитування

Помітно більшу прихильність викликає спільний план Європи і України. У цьому випадку 51% українців хоч і без ентузіазму, але можуть підтримати його

Згідно з дослідженням, лише 10% респондентів можуть погодитися на вимоги Росії

Абсолютна більшість опитаних українців – 82% – категорично відкидає план Росії для встановлення миру. Як передає «Главком», про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Соціологи нагадали, що у квітні 2025 року у медіа та від публічних осіб з’явилася інформація про деталі мирного плану від США, а також про деталі іншого плану, який представляв спільну позицію Європи й України (яка була сформована у відповідь на пропозиції США). Крім того, Росія продовжує нагадувати про свої вимоги до встановлення миру.

Респондентам випадково обирався і зачитувався один із трьох варіантів. При цьому не вказувалось, що цей план – від США, Європи з Україною чи від Росії.

Згідно з дослідженням, лише 10% респондентів можуть погодитися на вимоги Росії. Водночас умовний план США можуть прийняти 29% респондентів (при цьому переважно опитані підкреслювати, що цей варіант є важким для них), але більшість – 61% – вважають його категорично неприйнятним.

Графік 1. Є різні варіанти завершення війни. Зараз я зачитаю Вам один варіант, а Ви скажіть, як Ви би поставилися до нього. Використовуйте шкалу «я легко погоджуюся на цей варіант», «це буде важкий варіант, але загалом прийнятний» чи «цей варіант зовсім неприйнятний фото: www.kiis.com.ua

Помітно більшу прихильність викликає спільний план Європи і України. У цьому випадку 51% українців хоч і без ентузіазму, але можуть підтримати його. Вважають спільний план Європи і України зовсім неприйнятним 40% опитаних.

Як підкреслили у КМІС, у всіх регіонах України населення висловлюється категорично проти вимог Росії і лише незначна частина готова для миру прийняти її вимоги. Також у всіх регіонах переважно населення не підтримує умовний план США.

Водночас сприйняття спільного плану Європи і України має помітну регіональну диференціацію. Так, на заході й півдні думки розділилися майже порівну. У центрі і на сході більшість готова прийняти план.

Таблиця 1. Ставлення до умовних мирних планів у регіональному вимірі фото: kiis.com.ua

Так, КМІС наводить такий умовний план США:

Група європейських держав, але без США, дають Україні гарантії безпеки;

Росія зберігає контроль над окупованими територіями;

США офіційно визнає Крим частиною Росії;

США офіційно визнає Крим частиною Росії; Україна рухається до вступу до ЄС;

США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

Умовний план Європи і України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США;

Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають;

Україна рухається до вступу до ЄС;

Після встановлення сталого миру США поступово пом’якшує свої санкції проти Росії.

Умовний план Росії:

Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння;

Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО;

Під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької, Херсонської областей

Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовляється від них;

Україна рухається до вступу до ЄС;

США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

До слова, рейтинг довіри до очільника України Володимира Зеленського зріс з 69% до 74%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані опитування КМІС.

Порівняно з останнім опитуванням у березні 2025 року довіра президенту зросла: з 69% до 74%, а частка тих, хто не довіряє – знизилася з 28% до 22%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.

Також станом на початок травня 2025 року 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі США. Як передає «Главком», про це йдеться в соціологічному опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання цієї угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з відповіддю. Тобто баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% – переважають позитивні очікування)