Уряд спростив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном

Тисячі українців за кордоном отримають можливість безперешкодно оформити чи оновити паспорт

Для отримання паспорта за кордоном не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ та проходити медкомісію

Кабінет міністрів спростив оформлення паспортів для чоловіків віком 18-60 років, які перебувають за кордоном. Відтепер для отримання документа не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ. Про це повідомляє «Главком» з посилання на пресслужбу уряду.

Закордонні підрозділи держпідприємства «Документ» самостійно перевіряють статус військового обліку в електронному реєстрі. Якщо дані про чоловіка відсутні, він автоматично ставиться на військовий облік, військово-обліковий документ створюється в електронній формі.

Крім того, більше не потрібно проходити медичну комісію. Усі перевірки здійснюються автоматично, без додаткових дій від заявника.

Нагадаємо, уряд затвердив зміни до порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Поліграфкомбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Через це зросла й загальна вартість оформлення деяких документів: паспорт громадянина України у формі ID-картки, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Також в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».

Раніше «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.

Як повідомлялося, державне підприємство «Документ» видасть документи, оформлення яких затримується, більше ніж 80 тис. громадянам України у Польщі.