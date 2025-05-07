Опитування показало, як до угоди про надра ставляться українці

У розрізі регіонів трохи менше позитивних очікувань щодо угоди на сході та заході

Українці переважно мають позитивні очікування від угоди про корисні копалини зі США

Станом на початок травня 2025 року 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі США. Як передає «Главком», про це йдеться в соціологічному опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання цієї угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з відповіддю. Тобто баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% – переважають позитивні очікування).

Графік 1. Як, на Вашу думку, Угода про копалини, яку Україна підписала з США, вплине на Україну? kiis.com.ua

У розрізі регіонів трохи менше позитивних очікувань щодо угоди на сході та заході. Хоча в обох випадках частка тих, хто має саме негативні очікування, не перевищує чверті, а баланс позитивних-негативних очікувань є позитивним (з урахуванням доволі невеликої вибірки в кожному регіоні).

Графік 2. Сприйняття наслідків Угоди про копалини у розрізі регіону kiis.com.ua

Результати опитування КМІС показують, що зараз українці переважно мають позитивні очікування від угоди про корисні копалини зі США і меншість має саме негативні очікування.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Про це повідомила міністерка фінансів Юлія Свириденко.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною, а фонд створюється 50/50. Також національна власність захищена (угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями, вони і далі належатимуть Україні). У положеннях також зазначено, що ніяких боргових зобов’язань України перед США не буде та угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюзу.

Також, необхідні законодавчі зміни – точкові (для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу, саму угоду має ратифікувати Верховна Рада). Угода надає податкові гарантії (доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні).

До слова, у Верховній Раді розгортається дискусія навколо нещодавно підписаної угоди про співпрацю у сфері корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами Америки. Депутати фракції «Європейська Солідарність» ініціювали термінове обговорення деталей угоди, вимагаючи зустрічі керівництва держави та урядовців з народними депутатами.