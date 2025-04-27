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Трагедія у Ванкувері: Зеленський висловив Канаді співчуття

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трагедія у Ванкувері: Зеленський висловив Канаді співчуття
Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання всім пораненим
фото: Офіс президента

За останніми даними, 11 людей загинули, коли на фестивалі у Ванкувері автівка в’їхала в натовп

Президент України Володимир Зеленський 27 квітня висловив співчуття жителям Канади через трагедію, яка сталася на фестивалі у місті Ванкувері. про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави у мережі Х

«Жахлива трагедія на філіппінському фестивалі у Ванкувері, де чоловік в’їхав автомобілем у натовп, убивши та поранивши невинних людей. У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим», – написав Зеленський.

За останніми даними, 11 людей загинули, коли на фестивалі у Ванкувері автівка в’їхала в натовп. Десятки людей зазнали поранень.

Згодом правоохоронці уточнили, що було арештовано 30-річного чоловіка. Відомо, що підозрюваного у наїзді спочатку затримали місцеві жителі, які потім викликали поліцію.

Це вже не перший подібний випадок. 13 лютого водій вʼїхав на автомобілі в групу людей у Мюнхені. 36 осіб було поранення в результаті нападу, повідомив представник мюнхенської поліції.

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Теги: трагедія Канада водій українці Філіппіни Володимир Зеленський

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