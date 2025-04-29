На передовій часто готував для своїх побратимів. Згадаймо Романа Дяковського

За словами рідних, Роман був надзвичайно доброю людиною, обожнював свою сім’ю

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Дяковського.

Життя захисника України Романа Дяковського обірвалося 21 квітня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Роман Дяковський народився 1 грудня 1978 року у Львові. Навчався у Середній загальноосвітній школі №64 м. Львова. Здобув професію кухаря у Професійно-технічному училищі №27, згодом закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Упродовж 20-ти років очолював Товариство з обмеженою відповідальністю «Легінь», згодом працював у ТОВ «Фірма Вікант». Протягом 2018-2024 років працював вантажником у ТОВ «Ван Леувен Україна».

За словами рідних, Роман був надзвичайно доброю людиною, обожнював свою сім’ю. У вільний час захоплювався риболовлею та грибництвом.

Роман Дяковський виконував бойові завдання на Сумському, Харківському, Торецькому та Херсонському напрямках фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на оборону держави від загарбників до лав 150-ї окремої механізованої бригади (сьогодні – 40-ва окрема бригада берегової охорони). Виконував бойові завдання на Сумському, Харківському, Торецькому та Херсонському напрямках. Будучи на передовій, часто готував для своїх побратимів.

Життя захисника України Романа Дяковського обірвалося 21 квітня 2025 року.

Чин похорону воїна відбувся 25 квітня 2025 року у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Поховали захисника на Голосківському кладовищі (поле ветеранів).

У Романа Дяковського залишились мати, дружина та двоє синів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.