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Мати братів Ратушних засудила поведінку журналістів під час публічних поховань

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мати братів Ратушних засудила поведінку журналістів під час публічних поховань
Світлана Поваляєва наголосила, що в Україні мають більше говорити про культуру поводження з людським горем
фото: скриншот з відео

Світлана Поваляєва: «Я не знаю, наскільки треба не мати емпатії, щоб так поводитися з людським горем»

Письменниця, поетка, членкиня PEN Ukraine та мати загиблих Романа й Василя Ратушних Світлана Поваляєва звернула увагу на поведінку журналістів під час публічних поховань. За її словами, представники медіа втручаються в особистий простір людей у моменти глибокого горя. Про це Поваляєва зауважила в інтерв'ю «Суспільне Культура», повідомляє «Главком».

Світлана Поваляєва зазначила, що для неї важливою залишається тема поведінки журналістів під час публічних поховань. За її словами, вона не змогла повноцінно пережити похорон свого сина, адже була змушена концентруватися не на власному горі, а на тому, як журналісти з камерами і фотоапаратами підходили до неї впритул з усіх боків.

«Я їх так ненавиділа: я не змогла пройти похорон свого сина. Вони (журналісти, – «Главком») мені лізли прямо в обличчя фотоапаратами з усіх боків, з камерами. Якась дівчина підбігла і спитала: «Що ви відчуваєте?». Я не знаю, як я її там не прибила на місці, тому що звісно реакції можуть бути дуже-дуже різними. Але в мене було «скам’яніння» не тільки від горя, а для, щоб вони (журналісти, – «Главком») нічого від мене не отримали. Просто «кам’яне» обличчя», – розповіла письменниця.

Як приклад Світлана Поваляєва згадала похорон командира спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі», де його кохана Аліна Михайлова плакала, стоячи на колінах. Також вона навела приклад поховання Андрія Кузьменка – чоловіка української журналістки Анастасії Федченко, яке теж відбувалося під пильним поглядом камер.

«Зрозуміло, що вона не думає, як виглядає в той момент – вона ридає. І потім виставляють крупним планом ці фотографії. Ще й з такими заголовками кринжовими, клікбейтними. Оце проблема в суспільстві, про яку я би говорила, бо це страшні речі», – зазначила поетка.

Поваляєва наголошує, що в подібній ситуації може опинитися не лише публічна особа, а й будь-хто. Як приклад, вона наводить людей, які випадково стали частиною репортажів, зокрема тих, хто постраждав під час обстрілів або втратив близьких під завалами. Вона критично ставиться до того, що зображення цих людей у стані горя чи шоку, коли вони особливо вразливі й потребують допомоги, широко розповсюджуються в медіа.

На думку письменниці, в Україні потрібно більше говорити про культуру взаємодії з людським горем, щоб у суспільстві зростали рівень емпатії та поваги до особистого простору інших.

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся скандал через публікацію чутливих фото поранених українців після атаки Росії на Київ 24 квітня. Знімки, зроблені фотографами Костянтином і Владою Ліберовими та Євгеном Малолєткою, викликали критику – користувачі назвали їх «неетичними».

Зокрема, перша леді України Олена Зеленська відреагувала на чергову масовану ракетну атаку, опублікувавши у соцмережах фото жінки під завалами будинку в Києві. Його зробили українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Однак зображення шокувало багатьох і в мережі розгорілась дискусія щодо доцільності його публікації

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Теги: українці фото

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