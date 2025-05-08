Вистава, яку сховали «під дахом», або Куди треба водити школярів

«Це той продукт, який треба робити масовим»

День пабєди тільки завтра, але про одну перемогу я розкажу сьогодні.

Театрали в курсі: столичний Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки в прямому і переносному сенсах зараз у пошуку.

У 2023 році у Театрі започаткували проєкт «Пошук». Молоді режисери мають шанс проявити себе відразу на сцені національного театру.

По суті, це справжній фестиваль молодої української режисури. А для театру, який має затхлий тяжкий бекграунд – свіже повітря, сміливий крок нового керівництва і цікаві результати.

У рамках «Пошуку» отримали життя вже з десяток вистав. Деякі зникли, деякі зажили своїм життям і навіть поповнили репертуар інших (недержавних!) театрів.

А я нарешті дістався до нової версії «Мини Мазайла», її показ стартував у рамках «Пошуку» взимку. Досі не міг купити квитків.

Про сюжет хітової комедії Миколи Куліша нічого нового не розкажу. У театрі на Подолі, наприклад, 20 років йде свій «Мина», і знавцям буде цікаво порівняти смак цих постановок.

Історія про нашу меншовартість. Тема важлива і актуальна, але тепер ми більше замислюємося над тим, до чого ця меншовартість нас довела. І подана історія Куліша у Театрі Лесі так, наче все відбувається і сто років тому, і ось зараз також...

Цікаво, що молодий режисер зі сторони (Віталій Гавура) розкриває не так себе, як потенціал самого Національного театру, його трупи.

Наталія Кудрявцева – неперевершена характерна актриса, грати – не переграти в комедіях… Тут вона тьотя Мотя з Курська (ось так передбачив Куліш). Приїхала наводити у Харків порядки, і коли це не дуже вдається, вона витягує… звичайно, «орєшнік».

Крута акторська робота в актора Михайла Гнатіва – молодий українець-романтик Мокій Мазайло, який не хоче ставати Мазєніним слідом за усім своїм малоросійським сімейством…

Подяка керівництву театру за експеримент. І лише одне маленьке питання: чому ви це сховали на найменшій сцені «під дахом», на яку не купити квитків?

Це той продукт, який треба робити масовим, водити на цю виставу класи, школи... Тоді й цього трешу з масовим дитячим прослуховуванням російської музики буде точно менше.