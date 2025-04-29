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Опитування показало, скільки українців підтримують вивчення російської у школах

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Опитування показало, скільки українців підтримують вивчення російської у школах
Серед тих, хто вдома спілкується українською, 66% виступають проти вивчення російської мови в школах
колаж: glavcom.ua

У всіх регіонах України порівняно з 2019 роком стало значно більше тих, хто виступає проти вивчення російської мови

В Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах – у 2023 році їх було 52%, а зараз – 58%. Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах. Як передає «Главком», про це свідчать результати опитування КМІС.

Після повномасштабного вторгнення Росії це питання ставили також і в 2023 році і зафіксували значний ріст тих, хто виступає проти вивчення російської мови. Якщо в 2019 році 81% вважали, що російську мову варто вивчати в школах, то в 2023 році їх частка скоротилася до 42%. 

При цьому треба врахувати, що серед цих 38%, які вважають, що російську мову варто вивчати, лише 9% говорять про вивчення на рівні української мови або принаймні вищому рівні, ніж інші іноземні мови (наприклад, англійська мова). Решта 29% вважають, що вивчати варто на рівні інших іноземних мов або навіть нижчому рівні.

В опитуванні 1998 року не було варіанту «не треба її вивчати взагалі», але був варіант «інше» (0.4%, додали до «важко сказати» на графіку). Також опитування 1998 року охоплювало весь Донбас та Крим. Утім, врахування цього фактору істотно не вплинуло б на змістовні результати та розуміння ключових тенденцій.

Опитування показало, скільки українців підтримують вивчення російської у школах фото 1
інфографіка: kiis.com.ua

У всіх регіонах України порівняно з 2019 роком стало значно більше тих, хто виступає проти вивчення російської мови. Водночас із Заходу на Схід зростає частка тих, хто все-таки хотів би збереження її вивчення. 

На Сході України порівняно з 2023 роком стало більше тих, хто проти вивчення російської мови – з 23% до 36%. При цьому вважають, що варто вивчати – 57% (у 2023 році – 61%).

Опитування показало, скільки українців підтримують вивчення російської у школах фото 2
інфографіка: kiis.com.ua

Серед тих, хто вдома спілкується українською, 66% виступають проти вивчення російської мови в школах. При цьому 31% допускають її вивчення. Серед тих, хто в рівній мірі спілкується українською і російською мовами, думки розділилися порівну – 48% проти вивчення російської мови в школах, а 49% – вважають, що можна вивчати.

Серед же респондентів, які вдома спілкуються російською мовою, 66% вважають, що російську мову можна вивчати в школах. При цьому кожен четвертий російськомовний респондент виступає проти вивчення російської мови в школах.

Опитування показало, скільки українців підтримують вивчення російської у школах фото 3
інфографіка: kiis.com.ua

При цьому у всіх випадках серед тих, хто загалом допускає вивчення російської мови в школах, мова переважно йде про вивчення на такому ж рівні, як і інші іноземні мови, або навіть нижчому рівні.

Серед причин, чому російську мову можна вивчати, найбільш поширені пояснення – це те, що російська мова є однією з іноземних мов, а іноземні мова загалом варто знати (38% серед таких респондентів дають це пояснення), а також те, що ця мова поширена в Україні і є обставини, які склалися історично (32%). До топ-3 відповідей також належить думка, що варто знати мову ворога (14%).

Раніше ми писали, що більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Кількість українців, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, складає 57%.

Також наприкінці 2024 року частина українців, які вважають, що заради якнайшвидшого досягнення миру Україна може відмовитися від деяких своїх територій, зросла до 38%. Проти територіальних поступок виступає 51% українців. 

До слова, 77% українців позитивно сприймають пропозицію щодо 30-денного тимчасового перемир’я. Проте 79% опитаних вважають категорично неприйнятними умови, які Росія висунула для припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. А президентові України Володимиру Зеленському довіряють 69% населення. Це на 2% більше, ніж було зафіксовано на початку березня.

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Теги: мова школа

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