Складання присяги новим президентом можуть зірвати через Конституційний суд - експерт



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«У цій боротьбі можна випадково втратити саму державу Україна», - Сазонов

У листі трьох суддів Конституційного суду йдеться про необхідність відправити у відставку голову КС Шевчука

Лист трьох суддів Конституційного суду про необхідність відставки голови КС - це «чистої води політика». Так написав у своєму блозі на сайті Цензор. нет політолог Кирило Сазонов.

На думку Сазонова, це спроба заблокувати прийняття присяги новим президентом.

Сазонов згадує, що в листі трьох суддів Конституційного суду Мельника, Саса і Сліденко, розісланому іншим суддям КС, йдеться про необхідність відправити у відставку голову КС Шевчука.

«(Його) звинувачують у всіх смертних гріхах, починаючи зі справ 2014 року, за якими немає рішення», - зазначає політолог.

«Тут чистої води політика. Шевчук був обраний головою КС 21 лютого 2018 року, тобто, працює трохи більше року і намагатися звалити на нього всі проблеми в роботі КС за п'ять років - просто білий шум, але дуже корисний шум для деяких політиків. По-перше, відмінний інформаційний привід. По-друге, потім можна буде розкручувати цю тему далі з будь-яких вигідних питань», - вважає Сазонов.

Політолог підкреслив, що головне в цій ситуації те, що саме у Верховній Раді буде складати присягу новообраний президент, а приймає присягу голова Конституційного Суду: «Стаття 104 П'ятого розділу Конституції України».

«І ось так просто можна заблокувати складання присяги новим президентом. Шикарний план, правда? Просто і зі смаком. Вигоди очевидні. Є одна проблема, типова, до речі. У цій боротьбі можна випадково втратити саму державу Україна», - написав Сазонов.

«Підривати авторитет самого головного українського суду, що займається питаннями конституційності рішень всіх органів влади заради миттєвої політичної вигоди? Хлопці, це занадто висока ціна. Краще не треба», - закликав експерт.