У Раді розпочалося вранішнє засідання трансляція



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Депутати планують о 9.30 обговорити виключення з фракції «Слуга народу» Ганну Скороход і Антона Полякова

Засідання розпочнеться «Годиною запитань до уряду»

Верховна Рада у п’ятницю, 15 листопада, згідно з порядком денним розпочнеться «Годиною запитань до уряду», далі депутати розглядатимуть законопроєкти щодо ТСК, ДБР, Податкового кодексу, недоторканності депутатів.

Про це йдеться у порядку денному, опублікованому на сайті Верховної Ради. Очікується, що на «Годині запитань до уряду» з доповіддю виступить міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Народні депутати матимуть змогу поставити їй запитання.

Парламент також у цей день планує розглянути у першому читанні проекти законів; «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового», № 2300;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України, № 2237 і 2237-1; «Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», №2078 і 2078-1;

Окрім того, у першому читанні планується розглянути два закони щодо вдосконалення адміністрування податків, законопроект щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину та ряд законопроектів.

До розгляду у другому читанні заплановані:

проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань», №2116;

проект Закону «Про Бюро фінансових розслідувань», №1208-2;

проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції», № 2045-1;

проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству», № 0858.

У цей день також планується розглянути ряд кадрових постанов.

Зокрема, депутати планують о 9.30 обговорити виключення з фракції «Слуга народу» Ганну Скороход і Антона Полякова.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

Як повідомлялося, спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход. Голова Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні.

У своїй заяві 14 листопада Скороход зізналася, що їй у фракції фактично затискають рот, і переслідують її і чоловіка за її позицію. Примітно, що фракція «Слуга народу» не давала їй слово і нардепи з Батьківщини і ОТЗЖ поступилися їй свою чергу для виступу.

Мажоритарник «Слуги народу» Антон Поляков у своєму Telegram-каналі підтвердив справедливість звинувачень Анни Скороход.

Тепер Антону Полякову «Слуги народу» інкримінують неетичну поведіку всередині фракції «Слуга народу», а саме розповсюдження недостовірної інформації.



