Смартфони проти сокир. На Закарпатті борються із вирубками лісу за допомогою мобільного додатка

Через застосунок можна зареєструвати порушення природоохоронного законодавства

Громадська організація «Екосфера» запустила в дію мобільний застосунок LegalForest. Через нього можна зареєструвати незаконну вирубку лісу. І чекати підтвердження від фахівців, чи запит справді містить ознаки правопорушення. Про це ідеться у сюжеті Tv21 Унгвар.

Перевіряють інформацію активісти передусім за відкритими базами даних держлісагенції. За потреби виїжджають на місце та повідомляють екологічну інспекцію.

Результати роботи відображають на сайті savecarpathianforest.org. Тут можна побачити, до прикладу, у яких районах Закарпаття найактивніше фіксують правопорушення, а також де їх найбільше.

Раніше активісти Київського еколого-культурного центру самотужки перекопали дорогу поблизу села Бобрик, якою браконьєри вивозили з лісу зрубані дерева та первоцвіти.

Також мешканці закарпатського села Обава виходили на протест та заблокували дорогу. Люди проти, аби їхнім селом їздили великогабаритні та важкі лісовози, адже вони дуже псують місцеву дорогу.

У Харківській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно майстра лісу Коломацького лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

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