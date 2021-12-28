Поїзд Ворохта-Київ затримується через масштабну пожежу (відео)

Поїзд прибув до ст. Чортків о 20:56 і затримається до локалізації пожежі

Через пожежу на хлібоприймальному комбінаті у Чорткові, що знаходиться впритул до залізничних колій, буде затримано поїзд №58 Ворохта - Київ. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд прибув до ст. Чортків о 20:56 і затримається до локалізації пожежі. Час затримки поїзда №58 буде надано додатково.

Наразі відомо, що внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібоприймального підприємства. На місці працює Тернопільський пожежний поїзд Іванофранківського загону Львівської залізниці.

У перевізника просять пасажирів з розумінням поставитися до ситуації.

Додамо,що за інформацією видання «20 хвилин», попередньо даних про постраждалих у пожежі немає.

До місця події направлено чергові відділення 6 державної пожежно-рятувальної частини, 22 державного пожежно-рятувального поста. Залучено 35 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Площа пожежі – близько 1 тис. 300 м кв. даху.

Як повідомлялося, 27 грудня у місті Львів на першому поверсі житлового будинку спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту загинули троє людей.