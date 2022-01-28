Зеленський призначив нового голову Дарницької райдержадміністрації

Розпорядженням президента Ярослава Лагуту звільнено з посади голови Дарницької райдержадміністрації

Центральна влада почала переназначати голів райдержадміністрацій у Києві. Перша перестановка відбулася у Дарницькому районі. Про це повідомляється на сторінці Дарницької РДА у Facebook.

Як зазначається, розпорядженням президента України від 27.01.2022 № 10/2022-рп Ярослава Лагуту звільнено з посади голови Дарницької райдержадміністрації.

«Тимчасовим виконувачем обов’язків голови розпорядженням президента України від 27.01.2022 № 13/2022-рп призначено першого заступника голови райдержадміністрації Миколу Калашника»,– йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох голів київських районний міських державних адміністрацій (РДА). Раніше цього тижня було урізано повноваження голови Київської міської державної адміністрації.

До слова, мер Києва Віталій Кличко відреагував на рішення Кабміну, який на вчорашньому засіданні погодив звільнення трьох голів районних адміністрацій Києва, пригрозив президенту Володимиру Зеленському судом.

Нагадаємо, 24 січня уряд змінив порядок призначення голів РДА в Києві та Севастополі. Також повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт «Про столицю», то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.