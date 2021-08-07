Готуймося до великої війни за право бути українцями…

Війна за Незалежність і Державність української народу триває вже сотні років

На війні як на війні

Всі роки після Майдану, коли почалась відкрита російсько-українська війна, йшла невидима боротьба спецслужб, структур, організацій, людей…

Ми, Украінці,воюємо за своє, за честь, за славу, за народ, за Українську самостійну соборну державу. За свободу, справедливість, добробут. Врешті – за домашні огнища і вівтарі…

Вони – к@ц@пи – намагаються продовжити свою імперську експансію, поневолити українську націю, забрати у нас свободу, віру, історію, мову. Вони - імперські виродки – бачать в нас тільки рабів та хохлів-манкуртів, які або зречуться своїх Святинь, або будуть знищені як Нація.

Ця Війна за Незалежність і Державність української народу триває вже сотні років.

Одним із її аспектів є боротьба спецслужб путінської Ерефіі та її збидлізованих сателітів проти наших українських державозахисних структур.

Після окупаціі українського Криму та частини донецької і луганської областей, Москва, практично безкровно взяла під тотальний контроль Білорусь.

Тепер вона максимально використовує білоруський фактор у протистоянні з Україною: тисячекілометрове «нависання» ворожих військових угрупувань над нашим північним кордоном, «вагнергейти», ліквідації, на суверенній українській території, білоруських журналістів та опозиціонерів тощо…

Вбивство, замасковане під суїцид, в Києві білоруського хлопця - це теж один із аспектів гібридної війни Росії проти України. Це – ще один крок до дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та щиромасштабного вторгнення регулярних путінських військ на територію нашої Держави.

Готуймося, Брати і Сестри, до найгіршого, до великої тотальної війни за право бути українцями…

В якій ми, обов’язково, будемо переможцями.

Слава Україні!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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