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Пануватиме «Харон»: Європу накриє нова хвиля пекельної спеки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пануватиме «Харон»: Європу накриє нова хвиля пекельної спеки
У Римі цьогоріч аномально спекотно
фото: AP Photo

За одним африканським антициклоном відразу прийшов інший

Спекотний антициклон «Цербер», який вирує в Європі та зокрема в Україні, – це лише початок пекельної спеки, яка пануватиме у Європі наступні тижні. Метеорологи попереджають, що Іспанія, Італія та інші європейські країни можуть найближчим часом зіткнутися з новими температурними рекордами. Про це пише Еuronews.

Південь Європи накриває нову хвилю аномальної спеки. В усьому винні антициклони «Цербер» і «Харон», які принесли розпечене повітря з Африки.

В Італії через високі температури було оголошено попередження про екстремально небезпечні для здоров'я умови в багатьох містах, у тому числі в Римі та Флоренції. Спека супроводжує сплеск туристичної активності, яка цього року має особливе значення після скасування всіх обмежень, пов'язаних із пандемією. 

Пік спеки у Римі припав на вівторок, 18 липня: температура може перевищити 42 градуси. Метеорологи кажуть, що на півдні Італії на Сицилії та Сардинії тим часом може бути побитий загальноєвропейський температурний рекорд – 48,8 градуси.

«Наступного тижня ми очікуємо приходу ще однієї хвилі спеки до Південної Європи з ще вищими температурами. І це дійсно пов'язано: зміна клімату та аномальна спека», – повідомив кліматолог Європейського космічного агентства Клемент Албергель. За його словами, збільшується ймовірність послідовних хвиль спеки, стає важче справлятися з наслідками таких частих епізодів високої температури.

Нагадаємо, у 16 містах Італії оголошено червоний рівень небезпеки через аномальну спеку. У Греції температура сягнула +40 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє BBC. На Європу суне чергова хвиля спеки. Так, у деяких частинах південної Іспанії, південно-східної Італії та, можливо, Греції очікується підвищення температури до 47 градусів.

Уряд Італії порадив усім, хто перебуває в районах, де оголошений червоний рівень небезпеки, уникати прямого сонячного світла з 11:00 до 18:00 та особливо піклуватися про літніх і вразливих людей.

Стовпчик термометра у Греції сягає позначки +40 і більше. У найспекотніші години доби туристам забороняється відвідувати найпопулярнішу туристичну пам'ятку країни Акрополь в Афінах. Один із подорожувальників розповів виданню, що дорогою бачив людей, які знепритомніли від спеки.

Читайте також: Рекордна спека мчить до України: де температура буде найвищою
Теги: Італія спека засушлива погода Іспанія рекорд повітря погода

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