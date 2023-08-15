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Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
15 серпня, в країні опадів не очікується
фото: glavcom.ua

Найближчими днями погодні умови в більшості регіонів України буде визначати антициклон, що принесе суху та спекотну погоду

У вівторок, 15 серпня, в Україні не передбачається опадів. Удень температура повітря становитиме +29...33°С. У північно-східних регіонах, місцями в Прикарпатті та на узбережжях очікується +27...29°С. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчими днями погодні умови в більшості регіонів України буде визначати антициклон, що принесе суху та спекотну погоду.

У Києві у вівторок буде сухо та спекотно, температура становитиме +30...32°С.

Раніше повідомлялося, що у деяких областях України оголошено попередження про пожежну небезпеку на 14-17 серпня. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що 14-17 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській області та в Криму, 16-17 серпня – в Тернопільській та Рівненській областях, 17 серпня – у Хмельницькій та Волинській областях.

До слова, американські синоптики впевнені на 95% у тому, що Ель-Ніньйо, природне явище, яке викликає зростання середньої температури на землі, триватиме аж до лютого 2024 року

Теги: повітря Наталка Діденко

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