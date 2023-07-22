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Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
22 липня в більшості регіонів України знову дощитиме
фото з відкритих джерел

В Україні буде мінлива хмарність

У суботу, 22 липня, в більшості регіонів України знову будуть дощі. Температура повітря незначно знизиться, але місцями може досягати до 33° тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. У західних, Вінницькій, Київській та Черкаській областях очікуються опади: дощі та грози. Однак омине дощова погода південний схід країни.. Під час гроз на півдні та в центрі можливі шквали вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Вночі температура повітря в Україні становитиме +12-17°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20-25° тепла. На півдні країни, вночі очікуються 17-22°, а вдень стовпчики термометрів можуть піднятися до +28-33° тепла. В східних областях температура повітря очікується до +26-30°.

Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність. Вночі місцями в Київській області будуть невеликі опади. Вдень також буде дощ, а подекуди - ще й гроза.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, а вдень підніметься до +20-25°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла, вдень - +20-22°.

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Теги: прогноз погоди повітря гроза погода

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