Ляшко назвав п'ять областей, які переведуть до «червоної» зони

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що незабаром буде 13 областей в «червоному» рівні епіднебезпеки

Середній час перебування регіону в «червоному» рівні епіднебезпеки під час весняної хвилі був 37 днів

До червоного рівня епідемічної небезпеки буде переведено ще п'ять областей України. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«На найближчому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення про переведення до «червоного» рівня епіднебезпеки ще п’яти областей: Житомирської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської», – сказав міністр.

Він нагадав, що з 26 жовтня «червоний» рівень епідемічної небезпеки запроваджується в Рівненській та Миколаївській областях.

За словами Ляшка, «червоний» рівень епіднебезпеки залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей.

«Загалом це вже буде 13 областей в «червоному» рівні епіднебезпеки. Нагадаю, що середній час перебування регіону в «червоному» рівні епіднебезпеки під час весняної хвилі був 37 днів», – додав міністр.

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