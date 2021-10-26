«50 тисяч хворих на добу». Нардеп Радуцький озвучив план влади при найгіршому сценарії пандемії

Будуть задіяні актові зали, палаци спорту, театри...

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та експерт Михайло Радуцький в ефірі політичного токшоу «Діалог з країною» на телеканалі «Live» повідомив, що медична система наразі готова до госпіталізації 50 тисяч хворих на добу.

Також Михайло Радуцький озвучив план дій в разі перетину цієї «червоної межі»: «Медична система на сьогоднішній день, за підрахунками фахівців з організації охорони здоров'я та епідеміологів, готова витримати до 50 тисяч випадків захворювання на добу. Якщо, не дай Боже, Україна перетне межу в 50 тисяч, задіємо актові зали шкіл, палаци спорту, театри, кінотеатри. Це поганий розрахунок, але система до нього готова – у нас є мобільні шпиталі ДСНС та обладнання для розгортання таких тимчасових шпиталів. Але я вважаю, що Україна не має до цього дійти. Вже сьогодні маємо до 300 тисяч вакцинованих на добу. Збільшення вакцинованих – це зупинка розповсюдження. Є закиди про те, що вакциновані теж хворіють, але це трапляється в межах статистичної похибки – не більше 5%. Це статистика по всіх країні. Єдине, що зможе вберегти нас від колапсу, – це вакцинація. Нічого іншого в світі більше ніхто не вигадав».

Нагадаємо, у Херсонській області за минулу добу, 25 жовтня, померли 46 людей із діагнозом Сovid-19. Область першою з усіх була включена до «червоної» карантинної зони під час третьої хвилі пандемії. А нині Херсонщина перебуває на межі коронавірусного колапсу.

Як стало відомо, до червоного рівня епідемічної небезпеки буде переведено ще п'ять областей України.

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