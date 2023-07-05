Британська авіація перехопила російський літак в Естонії (фото)

Британія сьогодні піднімала в Естонії свої бойові літаки RAF Typhoon, щоб перехопити російську авіацію

У вівторок, 4 липня, британська авіація в Естонії перехопила російський літак. У супроводі винищувачів Су-30М він пролетів між материковою частиною РФ і Калінінградською областю. Про це інформують у Twitter Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії.

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«RAF Typhoon Королівських ВПС у Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС РФ, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Камчатському краї РФ винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту.

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Зокрема на Бердянському напрямку бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» знищили ударний гелікоптер росіян Ка-52.

Нагадаємо, що «вагнерівці» знищили рідкісний російський літак. Під час повстання засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в Росії, було знищено цінний і рідкісний літак Іл-22. Таких у РФ не більше десяти.