Байден порахував, скільки для США коштує екстремальна спека

Близько 150 мільйонів американців отримують попередження про спеку у ці дні

Президент США Джо Байден підрахував, що екстремальна спека обходиться США в $100 млрд на рік, і пов’язав це безпосередньо зі зміною клімату. Про це пише Bloomberg.

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Під час заходу в Білому домі, на якому були присутні мери деяких із найбільш постраждалих міст, Байден наголосив, що нищівна спека найбільше б’є по найвразливіших верствах суспільства та все більше ставить під загрозу критичні сектори економіки.

Також Байден оголосив про низку нових заходів, спрямованих на те, щоб допомогти американцям впоратися з рекордами спеки, які продовжують бити по всій країні.

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«Частково причина, чому ми тут сьогодні, полягає в тому, щоб поширити інформацію, щоб державні та місцеві органи влади знали, що ці ресурси доступні, і використовували їх. Я хочу, щоб американський народ знав: допомога тут, і ми збираємося зробити її доступною для всіх, хто її потребує», – сказав Байден у четвер, закликавши американців прислухатися до державних службовців, і залишатися вдома, під час найбільшої сонячної активності.

За його словами, близько 150 мільйонів американців отримують попередження про спеку у ці дні. Зараз у США діють попередження про спеку, які простягаються з південного заходу на північний схід, а Національна метеорологічна служба попереджає, що температура може сягати 110 Фаренгейтів (43 градусів Цельсію) у різних частинах країни протягом дня. Мільйонам американців не видно полегшення.

«Надзвичайна спека вже обходиться Америці в $100 млрд на рік і найбільше вражає наших найуразливіших верств населення. Люди похилого віку, люди, які залишилися без даху над головою, яким немає куди звернутися, знедолені громади найменше здатні оговтатися від кліматичних катастроф», – сказав він.

«І це загрожує фермам, рибним господарствам, лісам, від яких залежить існування багатьох сімей», – додав він.

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Байден виділив роботодавців, які не в змозі захистити працівників від спекотних температур, сказавши, що це «обурливо», що деякі не надають працівникам, які «працюють цілий день у шалену спеку», перерви для води.

Заходи, які він запровадив, включають прохання до Департаменту праці випустити попередження про небезпеку спеки та посилити дотримання трудового законодавства для захисту працівників. Попередження має на меті нагадати роботодавцям, що працівники мають федеральний захист, пов’язаний із спекою, і агентство планує боротися з будь-якими порушеннями.

Лісова служба США виділяє понад $1 млрд грантів на посадку дерев, яка спрямована на довгострокове зниження температури.

Департамент житлового будівництва та міського розвитку, додав він, надає «мільярди», щоб зробити будівлі більш ефективними та термостійкими, а також на відкриття центрів охолодження.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень додатково інвестує 7 мільйонів доларів із підписаного Байденом закону про зміну клімату для покращення можливостей прогнозування погоди.

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Міністерство внутрішніх справ інвестує $152 млн із закону про зниження інфляції для розширення можливостей зберігання води в постраждалих від посухи громадах, зокрема в штатах Каліфорнія, Колорадо та Вашингтон.